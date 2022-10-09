疫情｜上海多區今起全民檢測　迪士尼暫停部分巡遊及演出

上海市昨日（8日）再多21人感染。上海市公布，11區今日（9日）開展全區或分區域全員核酸檢測。



上海市疾控中心副主任吳寰宇分析近期疫情情況時表示，10月1日至7日，上海市共報告70宗陽性感染，絕大多數與外省疫情溢入關聯，相關風險場所以及風險人員排查涉及全市16個區，其中涉及部分高校的學生和教師。

近階段疫情涉及人數多，涉及場所包括大型商業體、機場、火車站、賓旅館、學校、酒吧等，市疾控中心已完成的病毒基因測序結果顯示，所感染的病毒仍是Omicron 變種病毒，存在傳播速度快、隱匿性強的特點。

上海市各區已安排社區全員核酸篩查。今日，青浦、嘉定、閔行、徐匯、楊浦、浦東、黃浦、寶山、長寧等9區將開展全區全員核酸篩查；10月8至9日，松江區於分區域開展一次全員核酸篩查；10月7日至9日，普陀區曹楊新村街道開展「三天三檢」。

上海迪士尼宣布暫停部分巡遊及演出。圖為遊客進入上海迪士尼樂園。（新華社）

此外，上海迪士尼樂園宣布，今日起將暫時在減少人員配置的情況下運營，包括唐老鴨萬聖夜反派巡遊在內的部分景點和現場娛樂演出將暫停，米奇童話專列（日間花車巡遊）將以縮減版的形式呈現。

上海迪士尼稱，樂園將如常向遊客開放，度假區的兩座主題酒店、迪士尼小鎮和星願公園正常運營。若有遊客希望更改出行日期，樂園將提供門票退改服務。