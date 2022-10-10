上海躍升為全球最大貿易口岸城市　去年口岸貿易額達10.1萬億元

上海市委外宣辦昨天（9日）舉行「奮進新征程建功新時代」黨委專題系列第七場新聞發布會。發布會透露，上海已躍升為全球最大的貿易口岸城市。



據介紹，十年來，上海社會消費品零售規模躍居全國城市首位，消費成為上海經濟增長的第一拉動力。2021年，社會消費品零售總額突破1.8萬億元，消費對經濟增長的貢獻度達到60%以上。上海已成為國內最大的進口消費品集散地、國際品牌進入中國市場的首選地。

2021年，上海口岸貿易額達10.1萬億元，全球佔比提升至約3.6%，上海貨物進出口總額首次突破4萬億元。連續成功舉辦四屆進博會，進博會「6天+365天」交易服務平台拓展至60家，累計進口商品超過3230億元。

多年來，浦東以制度創新作為推動國際貿易中心核心區建設的「王牌」，已基本建立與國際經貿通行規則相銜接的制度體系，吸引外資在上海市佔比超過40%，跨國公司地區總部佔比近50%。

今年以來，浦東跨境電商進出口同比增長9.7%，全市佔比近40%，接下來將爭取向千億級規模邁進。今年上半年，臨港新片區離岸轉手買賣收匯規模約26.1億美元，同比增長110%。