放鬆擺攤和個性化廣告牌　上海疫後自救之路？｜專家有話說

在疫情之後艱難恢復經濟的上海市，最近有兩件小事值得關注。

第一件小事是對擺攤設點開口子。9月22日，上海市十五屆人大常委會第四十四次會議修訂通過《上海市市容環境衛生管理條例》（簡稱《條例》），打破了此前全面禁止擺地攤、佔道經營的規定。新條例規定，只要不擅自佔用道路、橋樑等公共場所，允許區和鄉鎮政府劃定一定公共區域用於設攤經營、銷售自產農副產品等活動，以「平衡市容管理需要與民生需求」。

第二件小事是允許戶外招牌展示個性、追求創意。上海市人大常委會通過的《上海市市容環境衛生管理條例》，一大亮點是針對戶外招牌的設置優化。新版《條例》規定，戶外招牌設置應當符合戶外招牌技術規範和設置導則的要求。上海各區綠化市容部門應當會同有關部門，編制本轄區主要道路沿線和景觀區域、歷史風貌區等重點區域內以及文物保護單位、優秀歷史建築等重要建（構）築物上的戶外招牌設置導則。《條例》明確，戶外招牌設置導則應當體現區域環境、建築風格以及業態特點，為設置者展現個性和創意提供空間，避免樣式、色彩、字體等同質化。新版《條例》將於2022年12月1日起施行。

2022年4月19日，上海疫情防控下，街頭零售商店和大部分封控區、管控區的居民社區依然封閉狀態，只有小區保安和負責清潔垃圾的志願者仍在工作，馬路上車輛稀少，只有快遞車輛、救護車在忙碌。（視覺中國）

上海市以地方《條例》的方式放鬆對擺攤設點和戶外廣告的規管，看起來是城市發展中的小事，但在疫後經濟恢復、強化城市管理的背景下，有着值得關注的意義。在一向以嚴管著稱的上海市，政府改變思路、放鬆政策的背後有多種原因。一是與上海在疫後面臨的經濟壓力有關。上海市今年上半年受疫情衝擊頗深，現在迫切希望從疫情衝擊下恢復經濟，恢復市場信心，恢復人氣。二是在現實壓力下，上海市在城市管理理念上發生了變化，開始更多地理性考慮人的需求、城市需求和市場需求。

上海市人大委員們表示，新規對於禁止性規範要求「合理平衡禁止範圍」，避免簡單化「一禁了之」。豐富而多元的城市審美，是衡量一座城市開放度、包容度乃至創造活力的指標，也是營商環境的一部分。上海市綠化市容局官員稱，在「避免無序設攤回潮」的同時，也要在適當位置「滿足城市煙火氣的需要」，探索「有序發展夜間經濟、體驗經濟」等。上海市人大法工委官員稱，起草和審議新版條例「目標很單純，希望我們的整個城市看起來賞心悦目，又有自己的城市特點，在滿足安全、規範的條件下，這次立法允許個性化的戶外招牌。」

實際上，對於同樣受疫情影響的北京來說，面臨着與上海類似的問題。在2022年上半年，包括上海、北京在內的多個一線城市都受到疫情暴發的顯著衝擊。從上半年經濟來看，今年上半年，上海市地區生產總值按年下降5.7%，地方一般公共預算收入按年下降19.8%（自然口徑），貨物進出口總額按年下降0.6%。上半年，北京市地區生產總值按年增長0.7%（二季度按年下降2.9%），地方一般公共預算收入按年下降8.1%，進出口按年增長17.2%。北京市與上海市的經濟結構有所不同，2021年北京第三產業增加值的經濟佔比達81.7%（同期上海市為73.3%），疫情對服務業佔比更高的北京經濟的衝擊更大。此外，北京經濟的「財政產出」能力低於上海，2022年上半年，北京市一般公共預算收入與本地經濟生產總值的佔比為15.5%，而上海市的同一比例為19.6%。綜合來看，在疫後經濟復甦中，北京市恢復服務業發展的需求要比上海更為迫切。

2022年4月20日，上海松江區，外賣小哥騎行在街頭，為小區居民送去網購物資，打通保供「最後一公里」。（視覺中國）

作為獨立智庫，安邦智庫（ANBOUND）的研究人員曾多次呼籲，北京市要高度重視新冠疫情對服務業的衝擊問題。由於疫情直接影響了大量需要面對面接觸的服務業，同樣程度的疫情對於北京城市經濟的衝擊要比很多城市更大，北京城市經濟的疫後恢復，也要比製造業比重相對較高的城市恢復得更慢。從今年疫情以來的情況看，疫情衝擊疊加其他因素，對北京的商業、餐飲業、酒店業、旅遊業等服務業造成了較大的損害。在北京「城六區」的一些曾經繁華的核心商圈（如東四環的燕莎Outlets、東三環的富力城等地），客流量大幅減少，商鋪大量關閉，與過去的繁榮相比，現在已經變得十分蕭條。雖然仍有部分商圈依然人頭攢動，但對於常住人口達2189萬人（2021年）的超級大城市來說，部分商圈的繁榮難以彌補整體城市商業的萎縮。

在安邦的城市研究理念中，街道繁榮是城市活力的重要體現，而街道的繁榮則主要來自商業。基於這種理念，安邦一向反對過度發展的電商剝奪城市實體商業，也剝奪了城市街道的繁榮。現在，疫情暴發導致的人際隔離，同樣起到了剝奪城市商業的作用。更要引起警惕的是，近三年的疫情蔓延，已經開始影響大量普通人的消費習慣，很多人已經習慣於宅在家裏用手機購物，城市街道在事實上已經被滿城的騎手們佔領了。因此，如何恢復城市商業和街道繁榮，對於北京來說並不是小事，而是一個關係到城市恢復繁榮的大問題！

在上海此次放鬆的戶外廣告牌問題上，北京曾經有過一段並不那麼愉快的故事。數年前，在「奪回天際線」、城市安全等理由下，北京曾經大力整頓戶外廣告牌，一時間，整座城市興起了樓宇廣告牌大拆除的浪潮，過去參差各異的戶外廣告牌，被強制性地換成大小相似、風格雷同的廣告牌，強調的是整齊劃一。坦率而言，戶外廣告牌的大清理和統一規範行動，在相當程度上降低了北京城市街道和城市商業的魅力。

2021年10月16日，人們在北京三里屯購物區散步。根據10月14日發布的行動計劃，北京出台了一系列措施，旨在在未來五年內將北京建設成為國際消費中心。（Getty Images）

現在，受疫情衝擊和中國經濟下行壓力加大的影響，國內眾多城市都面臨着疫後經濟恢復的迫切問題。對於經濟結構偏「軟」的北京來說，恢復城市商業、街道繁榮的需求尤其強烈。如何找到恢復城市服務業的抓手？我們的看法是，雖然上海此次政策調整是否有效還有待觀察，但上海的思路轉變是值得借鑑的。對於北京等超級大城市來說，商業與城市活力受損，最缺的並不是錢，也不是人，而是寬鬆的市場化的環境。放鬆對城市擺攤和戶外廣告牌的限制，只是放鬆城市市場的兩件小事，但這種以人為本的放鬆措施，將對城市商業重回繁榮產生重要的作用。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

繁榮城市商業，請從放鬆擺攤和個性化廣告牌開始！

本文獲安邦智庫授權轉發。