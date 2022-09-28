內地專家直言消費不是刺激出來的：解決切身問題老百姓才敢消費

內地官方為了提振經濟多次推出政策刺激消費，惟有經濟學專家近日表示，消費不是刺激出來的，把老百姓的問題解決好消費自然會恢復。



王小魯稱，要讓老百姓敢消費。（影片截圖）

近日在內地一檔「聊一波節目」中，國民經濟研究所副所長王小魯表示，消費不是刺激出來的，消費是人的自然需要，衣食住行、豐富文化生活都不是靠刺激消費才出現的，要把老百姓基礎的住房、醫療、養老、社保全覆蓋、孩子上學等問題解決好，消費自然會恢復。

王小魯稱，要讓老百姓敢消費，而不是「你有很多方面的問題，導致他不敢消費，你又發現消費太低了，你又去刺激消費，沒有老百姓的消費，你的經濟是沒有支撐的經濟」，靠房地產、貨幣放水來支撐都不是長久之計。

對於專家「消費不是刺激出來的」這一個觀點，不少網民都表示讚成：

「終於有個正常的專家了」。



「敢說真話，能說真話，不容易」。



「一天到晚發滿減的消費券刺激消費有什麼用，沒錢的情況下頂多買些必用品抵扣」。



「這次說的對。我買不起房，不是不夠刺激，是真沒錢」。



「希望有一天我們是能消費，敢消費，而不是腎上腺消費，飲鴆止渴式消費」。



王小魯表示，消費不是刺激出來的，把老百姓的問題解決好消費自然會恢復。（新華社）

根據今年第二季人民銀行在全國50個城市，進行的2萬戶城鎮儲戶問卷調查結果顯示，在消費、儲蓄和投資意願上，傾向於「更多消費」的居民佔23.8%；傾向於「更多儲蓄」的居民佔58.3%；傾向於「更多投資」的居民佔17.9%，即是有高達六成居民傾向更多儲蓄。