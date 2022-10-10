人民日報：疫情尚未遠去　躺平沒有出路　中國有能力實現動態清零

二十大前夕，官媒《人民日報》今日（10日）發表署名為「仲音」的評論文章強調，「躺平」沒有出路，堅持就是勝利，並呼籲增強對當前疫情防控政策的信心和耐心，又稱中國有能力實現動態清零。



評論文章稱，今年國慶假期，全國各地認真落實常態化疫情防控舉措，為廣大群眾度過一個健康平安的國慶假期提供了有力保障。這再次說明，中國當前疫情防控政策符合國情、符合科學，是行之有效的。

文章稱，全球新冠肺炎疫情仍處於高位，周邊國家疫情持續發酵，中國外防輸入壓力明顯增大。當前，全國疫情仍然呈現出「點多、面廣」的特點，中國持續面臨著境外疫情輸入和本土疫情傳播的風險，發生多地聚集性疫情風險依然存在。中國必須繼續保持對疫情傳播的警惕，增強對疫情防控政策的信心和耐心，克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作。

文章稱，實踐充分證明，第九版防控方案對Omicron變異株是行之有效的，中國完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零。

文章最後稱，疫情尚未遠去，大考仍在繼續。實踐深刻啟示我們，「躺平」沒有出路，堅持就是勝利。