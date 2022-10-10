疫情｜內地增近2000宗本土感染　首檢出Omicron BA.5.1.7進化分支

國家衛健委公布，內地昨日（9日）新增1939宗本土感染，八成個案為無症狀感染。



內地新增434宗確診病例，其中373宗為本土病例，包括內蒙古119宗，新疆70宗，廣東31宗，雲南28宗，山西25宗，四川18宗，北京13宗，河南11宗，重慶10宗，陝西9宗，浙江7宗，福建、西藏各5宗，遼寧、湖南、寧夏各4宗，上海、海南各3宗，山東2宗，黑龍江、江蘇各1宗；其餘61宗為境外輸入病例。

同日，內地新增1672宗無症狀感染，本土佔1566宗，包括內蒙古559宗，新疆376宗，其餘個案來自26個省市自治區；其餘106宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例3886宗，累計報告確診病例253575宗，5226人病亡。

廣東韶關近日在確診個案中檢出Omicron BA.5.1.7進化分支，為在內地首次檢出。當局稱，當地主要有兩個傳播鏈，分別是Omicron BF.7進化分支和BA.5.1.7進化分支，是傳染性極強，傳播速度極快的變異株。

韶關市疾控中心副主任李書劍表示，Omicron BF.7進化分支較其它毒株，具有更強的傳染力、擴散性及逃逸性，但都需要以近距離接觸、同空間相處等途徑去傳播，並提醒市民戴口罩仍是非常有效的個人防護措施，除了防範感染新冠肺炎，亦可減低患上呼吸道傳染病的機會。