內蒙增678本土個案　呼和浩特禁外地車進入　包頭風險區提級管理

內蒙古疫情持續，昨日（9日）新增678宗本土個案，包括119宗本土確診病例及559宗無症狀感染者。



在新增本土確診病例之中，呼和浩特市87宗、包頭市13宗、呼倫貝爾市7宗、興安盟5宗、通遼市1宗、赤峰市1宗、鄂爾多斯市5宗。

在新增無症狀感染者之中，呼和浩特市499宗、包頭市16宗、呼倫貝爾市14宗、興安盟12宗、通遼市1宗、赤峰市3宗、烏蘭察布市6宗、鄂爾多斯市3宗、巴彥淖爾市5宗。

呼和浩特市玉泉區一處核酸篩查點。（人民網）

呼和浩特市宣布，從10月11日（周二）起，呼和浩特市以外的車輛及司乘人員原則上禁止進入呼和浩特市。

當局又稱，需途經呼和浩特市的車輛需繞行。所有貨車及司乘人員入呼後，點對點閉環運輸，貨車司乘人員全程不下車、不接觸，貨物即裝（卸）即走，在市域內不得隨意停靠。

當局又呼籲在外地的呼和浩特市居民暫緩返回呼和浩特市，待疫情形勢平穩後有序返回。

包頭市對市區內的風險區全部實行提級管理。高風險和中風險區域全部按高風險區域標準予以封控，實行封閉式管理，出入口採用硬隔離封閉，人員、車輛一律不得進出。低風險區域按中風險區域標準予以管控，原則上居家，在嚴格落實個人防護的前提下，每天每戶可安排一人，持通行證按照「分時有序、分區限流」的方式，至指定區域購買或無接觸式領取網購物品，其他人員和車輛不得進出。