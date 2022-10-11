新華社：抗疫遠未到可以歇歇腳、鬆口氣時候　動態清零是最佳選擇

中共二十大召開在即，官媒接連發表文章評論疫情，重申維持動態清零是現階段的最佳選擇。

新華社10日發表的評論文章稱，抗疫還遠未到可以「歇歇腳」、「鬆口氣」的時候，動態清零是現階段基於中國當前疫情形勢的最佳選擇。



評論文章稱，當前新冠病毒仍在持續變異，傳播力和致病力並未減弱。如果不能堅決果斷落實既定的防控政策，不能科學精準做到「早發現、早報告、早隔離、早治療」，那麼人民生命安全和身體健康必將會遭受巨大衝擊，未來的經濟發展和正常生活也將失去穩定保障。

文章稱，「躺平」沒有出路。目前來看，絕大多數「躺平」國家都付出了巨大代價，感染新冠病毒仍是一些國家人民的主要死因之一。長期新冠症狀負面影響也不容小覷，多名外國專家表示，新冠後遺症還導致醫療成本增加、勞動力減少，對經濟發展將產生負面影響。

文章又稱，堅持才能勝利。中國完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零。

文章稱， 面對複雜的疫情形勢，關鍵是要克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作。 抗疫還遠未到可以「歇歇腳」、「鬆口氣」的時候。動態清零是現階段基於中國當前疫情形勢的最佳選擇，是綜合社會成本最低的抗疫策略。