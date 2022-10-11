疫情｜內地增逾2000宗本土感染　內蒙古禁外來車輛入呼和浩特市

內地疫情持續升溫。國家衛健委公布，內地昨日（10日）新增2089宗本土感染，個案主要集中在內蒙古及新疆。



內地新增491宗確診病例，其中427宗為本土個案，包括內蒙古145宗，新疆82宗，廣東38宗，重慶26宗，四川18宗，山西16宗，北京13宗，河南12宗，遼寧、雲南各11宗，寧夏10宗，陝西9宗，浙江7宗，福建6宗，湖南5宗，上海、江蘇、西藏各4宗，廣西3宗，安徽、山東、貴州各1宗；其餘64宗為境外輸入病例。

同日，新增1758宗無症狀感染，本土佔1662宗，其中內蒙古637宗，新疆375宗，四川177宗，其餘分布於甘肅、寧夏、雲南、廣東等25個省市自治區。

截至目前，內地現有確診病例4104宗，累計報告確診病例254066宗，5226人病亡。

在疫情防控下，呼和浩特市街頭人煙稀少。（視覺中國）

內蒙古：呼和浩特市以外車輛及司乘人員禁止進入該市

內蒙古疫情嚴重，為進一步防範疫情通過公路交通傳播擴散，最大限度降低疫情外溢和輸入風險，今日（11日）凌晨零時起，呼和浩特市以外的車輛及司乘人員原則上禁止進入呼和浩特市。

當局呼籲，居住地在呼和浩特市的居民，應待疫情形勢平穩後有序返回；需途經呼和浩特市的車輛敬請繞行。

同時，所有貨車及司乘人員進入呼和浩特市時，須嚴格落實測溫、掃「青城碼」、查驗48小時內1次核酸檢測陰性證明等措施，一律進行落地核酸採樣；進城後實行點對點閉環運輸，貨車司乘人員全程不下車、不接觸，貨物即裝（卸）即走，在市域內不得隨意停靠。

市民在上海外灘的觀景平台邊休息。（新華社）

上海：抵滬後需「三天三檢」

上海市昨日宣布，即日起所有返滬來滬人員抵滬後需「三天三檢」，且24小時內必須要做一次核酸檢測。

對於上述兩項檢測是否同時需要，上海市政府解釋，返滬來滬人員「三天三檢」和24小時必須要做一次核酸檢測是同時需要；未按要求完成核酸檢測者，其「隨申碼」將被賦黃碼。

至於5天自我健康管理要求，市政府解釋，是對部分風險人員採取「2天閉環管理+5天自我健康管理」的管理措施，並按要求進行核酸檢測。自我健康管理期間可以上班，但要避免參加聚集性活動。