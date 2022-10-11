人民日報：國內防疫任務繁重　「動態清零」可持續且必須堅持

中共二十大召開在即，官媒《人民日報》今日（11日）再發表評論文章，指國內疫情仍然呈「點多、面廣」的特點，防控任務繁重，越是這樣的時候，越要深刻認識到「動態清零」可持續而且必須堅持，繼續科學精準抓好疫情防控工作。



文章指，中國是一個有著14億多人口的大國，加上地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必令易感人群感染風險加大。（新華社）

文章指，疫情防得住，經濟才能穩得住，人民生活才能平平安安，經濟社會發展才能平穩健康。中國是一個有著14億多人口的大國，加上地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必令易感人群感染風險加大，一旦形成規模性反彈，疫情蔓延勢必會對經濟社會發展造成嚴重衝擊，最終付出的代價會更高，損失會更大。

文章稱，堅持動態清零，較好地平衡了疫情防控和經濟社會發展之間的關係，能夠用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。從實踐來看，正是因為堅持動態清零，「我們才保證了極低的發病率、死亡率和住院率，以及社會、經濟的平穩運行。」

中共二十大召開在即。（新華社）

文章強調，動態清零並不是追求完全零感染，而是發現一起、撲滅一起，既不讓新冠病毒在疫情發生地流行，也防止病毒傳播擴散到其他區域。這意味著，一方面不能放鬆防控，搞「一放了之」；另一方面我們也要警惕過度防疫，堅決防止簡單化、「一刀切」和層層加碼等現象。

文章認為，與疫情作鬥爭，是物質的角力，也是精神的對壘；是實力的較量，也是意志的比拼。毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，因時因地因勢不斷優化防控政策措施，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，這既是秉承科學精神、科學態度的基本要求，也是遵循科學規律、保障人民根本利益的必然選擇。