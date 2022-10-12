疫情｜內地昨增1760宗本土感染　至少5地發現BF.7變異株

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（11日）新增1760宗本土感染，其中374宗屬於確診個案、1386宗為無症狀感染者。



本土確診方面，374宗包括山西78宗、新疆62宗、內蒙古48宗、廣東43宗、遼寧25宗、重慶17宗、湖南14宗、四川14宗、河南13宗、北京10宗、陝西7宗、黑龍江6宗、寧夏6宗、山東5宗、西藏5宗、上海4宗、雲南4宗、浙江3宗、福建3宗、江蘇2宗、海南2宗、貴州2宗、河北1宗，含51宗由無症狀感染者轉為確診。

內地新增1760宗本土感染，其中374宗屬於確診個案、1386宗為無症狀感染者。（新華社）

本土無症狀感染者方面，1386宗包括內蒙古463宗、新疆379宗、山西57宗、雲南48宗、河南45宗、寧夏41宗、甘肅40宗、上海34宗、四川33宗、陝西28宗、重慶27宗、安徽26宗、江蘇23宗、遼寧22宗、西藏19宗、山東17宗、河北15宗、湖南15宗、黑龍江13宗、廣東11宗、吉林10宗、湖北9宗、天津4宗、浙江4宗、北京1宗、廣西1宗、貴州1宗。

另有新增43宗境外輸入確診個案及87宗境外輸入無症狀感染者。

據《新京報》報道，內地已至少有5地檢出BF.7變異株，包括廣東韶關、深圳，內蒙古呼和浩特、烏蘭浩特以及山東煙台。內地專家介紹，相對於BA.4或者BA.5，BF.7的傳播速度快、傳染力強、代際間隔更短，極易造成大面積傳播。深圳一個案與路人相遇後即造成傳播。