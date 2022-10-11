疫情｜首次發現BF.7變異株　深圳即日起對抵深者實行「三天三檢」

深圳於「十一」假期結束後出現新一輪疫情，多為市外來（返）深人員及其引發的本土關聯病例，並首次發現BF.7變異株。據「深圳發布」微信公眾號周二（11日）消息，當地已調整防控措施，要求所有來（返）深人員抵深後核酸檢測執行「三天三檢三不」，即核酸三天每天一檢，期間不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，謝絕訪客。



市疾控中心對全市周日（9日）以來的所有病例均進行了病毒基因組序列比對分析，結果顯示多數個案感染毒株為BA.2.76、BA.2.2變異株，以及首次在當地檢出的中BF.7變異株。據悉，BF.7是BA.5.2.1.7變異株的簡稱，為Omicron BA.5變異株的亞系，其比起BA.4或BA.5傳播速度及傳染力更快更強，且代際間隔更短。

雖然個案悉數在發病初期被及時發現，疫情發生大規模爆發的風險較低，全市疫情防控形勢總體可控，但當地持續面臨著境外疫情輸入和國內中高風險區疫情傳播的風險壓力，特別是十一假期結束後外出旅行人群集中返深，新增病例呈現「多點輸入、局部聚集」的特點。為監測排除來（返）深人員的疫情輸入風險，即日起，深圳對所有來（返）深人員實行「三天三檢三不」，所有來（返）深人員須持48小時內核酸檢測陰性證明，抵深後核酸檢測執行三天每天一檢測，期間不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，謝絕訪客。