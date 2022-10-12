二十大前夕官媒接連發聲談抗疫　欲傳遞什麼信息？

在中共二十大召開前夕，人民日報、新華社等官媒連日發表評論文章談論「抗疫」。



自10月10日起，人民日報接連發表三篇署名文章，分別為《增強對當前疫情防控政策的信心和耐心》、《「動態清零」可持續而且必須堅持》、《「躺平」不可取，「躺贏」不可能》。

除此之外，10月11日，經濟日報刊發了《精準防控疫情不容鬆懈》一文；新華社同日發表時評《增強定力耐力，疫情防控絕不能「躺平」》。

官媒連日發表評論文章談「抗疫」，除了是二十大即將召開，更因為國內正處於疫情防控的關鍵時刻。

國慶假期後，全國疫情持續升溫，每天的本土感染數字都過千宗，本周一（10日）的本土感染更突破二千宗大關。截至今日（12日），國內已有5地發現Omicron BF.7變異株。

專家介紹，相比以往的Omicron 變種病毒，BF.7的傳播速度快、傳染力強、代際間隔更短，極易造成大面積傳播。

海口市第十四中學核酸採樣點，志願者在信息採集點維持秩序。（新華社）

值得注意的是，「增強信心」是上述幾個媒體共同傳遞的信號。

10月10日，人民日報在評論文章中寫道，「抗擊疫情，信心比黃金更重要。奧密克戎變異株具有傳染性強、傳播速度快、隱匿性高等特點，無症狀和輕症感染者較多，導致一些早期的感染者不易被發現，確實給當前疫情防控增加了不少難度和挑戰，但這並不意味著做不到早發現、早報告、早隔離、早治療」。

10月11日，人民日報提到中國當前的疫情防控政策是符合國情、符合科學，「不斷提高科學精準防控水平，不斷優化疫情防控舉措；提高防控措施的科學性、精準性、有效性，才能減少對經濟發展和群眾正常生活的影響」。

同時，中國疫情防控有良好的成本效益比，「動態清零」是綜合社會成本最低的抗疫策略，是現階段國內及時控制疫情的最佳選擇。

除了人民日報，新華社都在文章中提到，「第九版防控方案對奧密克戎變異株是行之有效的，我國完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零」。

重慶中心城區開展全員核酸檢測。（新華社）

除此之外，官媒再度駁斥「躺平」一說。

10月11日，人民日報指出，Omicron 的傳播力遠大於流感和此前的新冠病毒毒株，且部分Omicron 變種病毒亞分支的免疫逃逸能力明顯增強，對長者及長期病患仍具較大威脅，「如果選擇『躺平』，疫情蔓延開來勢必造成人民生命、財產更嚴重損失，其所帶來的公共衛生風險難以估量」。

另外，經濟日報寫道，「我們要有清醒認識，切不可懈怠放鬆、『躺平』應對」；新華時評則稱，「『躺平』沒有出路。目前來看，絕大多數『躺平』國家都付出了巨大代價，感染新冠病毒仍是一些國家人民的主要死因之一」。

同時，人民日報、新華社、經濟日報等都提到，要防止簡單化、「一刀切」和層層加碼，警惕過度防疫。

消費者在海南海口日月廣場免稅店選購化妝品。（新華社）

值得一提的是，疫情防控和經濟發展的關係一直備受外界關注。今年7月28日，中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，提到「對疫情防控和經濟社會發展的關係，要綜合看、系統看、長遠看，特別是要從政治上看、算政治賬」。

近期官媒的幾篇文章，再度重申「疫情防得住，經濟才能穩得住」的信息。新華社文章稱，多名外國專家表示，新冠後遺症會導致醫療成本增加、勞動力減少，對經濟發展將產生負面影響。

人民日報則認為，一旦形成規模性反彈，疫情蔓延勢必會對經濟社會發展造成嚴重衝擊，最終付出的代價會更高，損失會更大，「正是因為堅持動態清零，我們才保證了極低的發病率、死亡率和住院率，以及社會、經濟的平穩運行」。