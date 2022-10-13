鄭州一區全員核酸一天兩檢　廣州花都跟進　居民：早出晚歸做核酸

據《經濟觀察網》報道，10月12日鄭州高新區連續3天實施全民核酸一天兩檢，當地管委會黨政辦公室及多個辦事處證實該消息，對不參加核酸篩查的居民，健康碼將彈窗提醒，10月13日廣州花都區部分區域跟進「一天兩檢」。引發輿論熱議。



《香港01》記者求證河南鄭州市的居民，他表示自己所在的區域是一天一檢，目前只有高新區是一天兩檢。但他提到，鄭州市要求沒有24小時核酸檢測結果不能搭乘大眾交通工具、不能出入公共場所，但檢測結果出得慢，許多人上班外出都受到限制。



據了解，鄭州高新區一天兩檢的時間並非彈性，按照規定上午採樣時間為7點到12點，晚上採樣時間為19點到24點。對許多居民上班通勤造成困擾，引發輿論熱議。

《香港01》記者求證河南鄭州市的居民鄭先生，他表示，出現病例的區域才會一天兩檢。例如自己所在的區域是一天一檢。

鄭先生透露，自己在高新區的朋友表示，當地一天兩檢且核酸檢測結果「出得很慢」，常常7、8小時才出結果，但核酸24小時就過期。

此外，鄭州市若沒有24小時核酸檢測結果，公共場所不能去、交通工具不能搭，出行受到影響，加上排隊做核酸的時間，「一天兩檢」的新政策引發輿論熱議。

《經濟觀察網》引述一位接近鄭州市疾控系統人士說法稱，自己尚未得知「一天兩檢」的消息，若「一天兩檢」屬實，肯定是經過綜合研判。多位核酸檢測公司負責人表示，不清楚一天兩檢出於什麼考慮。地方疾控系統人士則稱，在此之前並未聽說過「一天兩檢」的核酸檢測方式。

10月10日至10月12日，鄭州市的新冠病例（含無症狀感染者）分別為11宗、40宗、14宗。

10月12日，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室發佈稱，近期因疫情防控工作需要，全市開展了多輪次區域核酸檢測，根據疫情發展形勢仍需在主城區和部分縣（市）持續開展區域核酸檢測。對無故不按規定頻次參加核酸檢測者，將彈窗提醒、賦碼管理，對因此而造成疫情傳播的，將依法追究其法律責任。

廣州花都區今（10月13日）發布消息稱對新華街和花城街部分區域；秀全街部分區域全體人員開展核酸「一天兩檢」，具體安排以所在鎮（街）、村（居）通知為準。