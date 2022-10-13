台灣卸任高官2小時演講逾11萬觀看　捅破「美國無力保台」窗紙？

台灣「國家安全會議」（國安會）前秘書長蘇起，10月6日在一場講座援引美國五角大廈、國會、前任高階官員和重要智庫等多方報告，指美國「力不足保台」的質疑，從2019年起來自美國政府、智庫與學者的警訊越來越頻密、內容越來越直白，已成美國政學媒界共識，擔憂台海要是爆發戰爭，美國無力阻止「台灣變天」成為「既成事實」（fait accompli）」。該場講座全長2小時餘的直播影片，近日在台灣廣為流傳，觀看次數至今已超過11萬。



台灣「台北論壇基金會」10月6日舉辦「美國保台的能力究竟為何？──看美國人怎麼說」講座，由該會董事長蘇起主講。蘇起發表了自編的100頁資料集，中英文對照，全景式呈現美方專業人士如何評估美軍與解放軍交戰後，其軍事「保衛台灣」的真實能力。

美國在台海的「悲觀主義」

《香港01》曾對該場講座進行了介紹，是中文媒體界最為詳盡的報道。在蘇起整理的美方權威資料中，可以看到美國認定中美在西太平洋的軍力對比出現了轉折，在此區域既缺乏精密的預警及回應體系「指管通資情監偵」（C4ISR），美國航母也受到解放軍東風系列導彈高度威脅，從而悲觀判斷「美國將面臨決定性的失敗」。

除此之外，透過蘇起自編的資料集，還能看到美國國防部進行了18次中美台海軍事衝突兵棋推演，無論作戰劇本為何，都得到美軍盡輸的結果。美方已認知到，就算自身軍力仍屬世界第一，但已無力同時處理兩場大型區域衝突。而且美國擬在2026年前汰除屆齡的48艘軍艦及256架戰機，其中包括一艘航母、11艘巡洋艦、13艘潛艦；蘇起研判，未來五至十年將是美軍軍力轉型青黃不接的「空窗期」，同時也是中共趁空以武力拿下台灣的「機會之窗」，是他最憂慮台灣「最危險」的五年。

蘇起強調，在美國軍事專家眼中，動手佔取台灣的成本和代價，都不會是北京的問題，台海若是爆發戰爭，很有可能在三天、十天或一兩個星期內就結束。他也表明，美國不會軍事馳援台灣，因為美國不願意為台灣付出那麼大的代價；與此同時，從大陸駐外大使的說法判斷，北京統一台灣後的管理方案早已有了基本大樣。蘇起批評，台灣不該把自己的命運託付給美國、「活在夢境的泡泡裏面」，如今台海危局，還來自於台駐美代表蕭美琴、外長吳釗燮等人在華府遊說「燒火」。

捅破「美國無力保台」窗紙

長年以來，台灣執政黨和社會民眾，一向相當在意美國「軍事援台」的議題，民進黨政府靠着宣揚「美台友好堅若磐石」的想像，為其「抗中」、「反中」動員背書；而社會上也充斥着「無懼」戰爭的氛圍，主因之一即深信美國必定「保台」。不過事情正在起變化，當2021年美軍倉皇撤離阿富汗，2022年2月俄烏戰爭爆發後，美國擺出保持「安全距離」的隔海援助態勢，都令台灣社會「疑美論」高漲。

今（2022）年3月22日「台灣民意基金會」公布的民調顯示，有高達55.9%的台灣受訪民眾不相信美軍會出兵協防台灣。台媒《聯合報》9月20日公布的「2022兩岸關係年度大調查」，對於美國是否會派兵協防台灣，有四成六認為不會，略高於認為會的比例。

近一段時間來，美國和民進黨政府無不利用「台灣牌」在台海大做文章。佩洛西（Nancy Pelosi，台譯作裴洛西或波洛西）訪台過後，美國國會力推帶有「一中一台」實質涵義的《台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）、拜登（Joe Biden）第四度宣稱將軍事防衛台灣，光是10月份已有三個美國國會議員訪團赴台。這些情況，無不牽扯着台灣社會「信美」或「疑美」心理的微妙變化。

美國參議院外交委員會9月14日通過《台灣政策法》，將台灣駐美代表處更名為「台灣代表處」，改列為「國會意見」。參院微調的若干敏感條文，在眾議院版本中卻仍保留。（Facebook／Taiwan in the US）

蘇起這一份內容詳實的資料集，確實扮演了「捅破窗紙」的角色，完全讓美國人士「發聲」，令台灣社會難得有機會真正地見到美國政學媒界最為直接的「心底話」。因此，蘇起的演講直播影片，在發布之後不到一個星期的時間，觀看次數已超過了11萬，而且還在攀升。該講座主辦單位的直播影片，觀看次數多半在2,000次上下，但蘇起的影片高達11萬次，其傳播程度和影響力可見一斑。

在台灣多個關注兩岸關係的手機通訊軟體Line群組、Facebook等社群網站社團，都能看到為數不少的轉貼分享。影片還跨海流傳到了大陸，一位長年定居北京的台灣學者告訴《香港01》記者，他也收到影片並觀看了，儘管不完全認同蘇起關於兩岸定位的說法，但也坦言蘇起所說「美國人無力保台」的部分是事實，並感嘆「烏克蘭血淋淋的教訓（台灣）看不懂嗎？」

誰將會摧毀「護台神山」？

還有一個延伸出來的話題值得留意。台積電創辦人張忠謀當天全程參與蘇起的講座，不只專心聆聽，也不時低頭仔細閲讀蘇起彙編的資料集。

10月7日美媒彭博（Bloomberg）報道，美國設想中國入侵台灣最糟的情境，會考慮撤出台灣的芯片工程師。9日，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」節目播出張忠謀訪問，他認為中國大陸會為了經濟福祉避免攻擊台灣；在主持人的追問下，張忠謀進一步表示，「如果發生戰生，台積電會被摧毀，一切都將毀滅」。有解讀認為，張忠謀沒說出口會摧毀台積電的人是指美國。此番表述，與蘇起講座對於美方真實想法的評介是否有關，也產生了一定的聯想空間。

平心而論，面對高度不確定的台海未來和戰爭風險，在民進黨政府的催化下，台灣社會對美國和日本等「民主盟友」投以不小的信心寄望。除此之外，台灣也深信台積電等半導體產業是令北京畏懼出手的「護台神山」。然而，當「終局意識」在台灣悄然發酵之際，蘇起揭露美國「力不足保台」的影片快速廣傳，張忠謀對於台積電前景的說法廣受議論，恐怕正說明了台灣社會對於台海戰爭危機的憂慮正在蔓延，對於美國種種口惠實不至的「挺台」承諾也正在改觀。

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