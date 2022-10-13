明年春天能回到疫情前嗎？　梁萬年解讀中國為何堅持動態清零

內地疫情升溫，連日的感染數字都維持在過千宗水平，至少5地檢出Omicron BF.7（BA.5.2.1.7） 變異株。

10月10日起，人民日報連續三日發表評論文章談論「抗疫」，新華社、經濟日報亦接連發聲，提到疫情防控絕不能躺平。

昨晚（12日），國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，接受央視《新聞1+1》訪問時，就解讀了為何中國要堅持「動態清零」。



主持人提到，媒體連日發表評論強調信心和耐心，不少人都關心國內是否要打持久戰。梁萬年表示，在全球，新冠肺炎疫情還處在大流行階段，世衛組織尚未宣布大流行結束，它仍然構成國際關注的突發衛生公共事件。

他提到，中國外防輸入壓力逐漸加大，雖然Omicron 各變異株的傳播速度加快，隱匿性增強，但其致病率正在下降。不過，Omicron 變種病毒對人群的健康威脅仍然很大，因此應該堅持動態清零。

梁萬年接受央視《新聞1+1》訪問，解讀為何中國要堅持「動態清零」。（影片截圖）

梁萬年解釋，動態清零的核心問題並非病毒的清除，也並非一宗病例都不能發生，而是對於疫情的清零。簡單而言，發現一宗疫情就撲滅一宗疫情，禁止出現連續性的社區傳播和規模性的反彈。

他指出，目前人類的衛生健康系統的抵抗力，和病毒、疾病之間尚無法做到完全的平衡，所以必須要介入社會公共衛生的干預措施來取得平衡。若不加以嚴格管控，就會出現大量感染，重症病例乃至死亡病例；一旦感染人數增多，就會產生醫療系統擠兌，最終只會加劇大家的恐懼心理，對社會經濟造成大衝擊，「這也是我們為什麼要堅持『外防輸入、內防反彈』，堅持『動態清零』的一個最重要的考慮」。

不少國家已鬆綁防疫政策。圖為巴西里約熱內盧，歌迷在搖滾音樂節上歡呼。（新華社）

主持人提到，不少國家已鬆綁防疫政策，但中國仍堅持動態清零。梁萬年指出，絕大部分國家是放鬆和調整入境政策，將防止醫療機構擠兌、防重症和死亡作為最重要的防線，並非完全躺平和放任不管，同時會根據疫情需要再適度採取相應的社會公共衛生措施。

至於中國的發病率、感染率、重症率、死亡率，在全球來看是最低的國家之一，若沒有嚴格的措施執行，當面對新的Omicron 變異株就會很容易「破防」，一旦「破防」，造成的損失和危害將會是巨大。

5月1日，一名臨床試驗志願者在杭州注射Omicron變異株新冠病毒滅活疫苗。（新華社）

梁萬年強調，Omicron 變異株的致死率、重症率下降，但傳播速度、病毒隱匿性一直增強，同時對疫苗免疫的逃避能力也在增加，因此它仍然是重大的公共衛生問題，會導致超額死亡，所以現階段對疾病的防控手段，包括藥物、疫苗尚未完全達到理想狀況的情況下，加強防控，對保護生命也是必要。

對於中國會否在明年兩會召開後放鬆疫情防控政策，梁萬年則稱，從科學上而言是無法明確劃定時間，但過去3年的疫情抗擊中，國家一直優化和完善防疫策略和措施。他希望接下來能將長者、弱勢人群的接種率進一步提升，同時加快藥物的研發和生產，令逐步放鬆防控政策一事變得可行。