北漂女打拼16年　微薄月薪終大增60倍　返回農村生活網民卻苦勸

河南一人妻近日分享了自己的人生經歷，瞬間引發網友熱議。影片中，她表示，自己從小在原生家庭受到心靈創傷，隨後自己獨自北漂，做過保姆、服務員、收銀員等工作，經過自己的努力，考取了各類專業技能證書，也獲得了許多榮譽證書，月薪從最初的300元慢慢漲至2萬元人民幣（約港幣22,000元），漲了60倍。



據《星視頻》報道，10月13日，「女子16年月薪漲60倍存40萬回農村」的影片引起廣泛關注。影片中，該女子和丈夫一起坐在鏡頭前，臉上洋溢着幸福的笑容，稱今天是他們結婚7周年紀念日。

北漂女子分享與丈夫返回農村生活狀況：（按圖了解）

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她稱，在工作時，認識了自己的老公，也是自己的初戀。當提到兩人的婚姻時，她說，「結婚的時候，我試探性地問了一下我的老爺奶奶，然後我老爺奶奶的態度就是，沒有聘金，妳愛結不結。」女子回憶表示，「當時其實我可傷心了，可委屈了知道嗎，但是後來我就覺得，我嫁的是他這個人。」

後來，兩人一起打拼奮鬥，存夠40萬元人民幣（約港幣44萬元）後，夫妻倆決定回農村生活。影片顯示，2人回到農村後，丈夫用1年時間將破舊的磚瓦房改造成為精緻的小庭院，「我老公花1年的時間把小院從這樣，改成這樣。」

該女子表示，村里的生活簡單、緩慢，下地勞作，割麥挖蒜，種花種草，養雞鴨鵝貓貓狗狗，門外就是粟米地和成片的麥子，「這就是我夢寐以求的生活。」如今，她有了一個幸福的家，原生家庭的那些傷害、痛苦都沒入了時間。

影片發佈後，網民們議論紛紛，有網友表示，「之前看過她一些影片，他和她都不算優秀，但是生活態度也算積極向上樂觀，很真實的生活。世界上有很多種對待感情的方式，很羨慕也很喜歡這樣的方式。兩個人願意相互扶持過一生，這才是最珍貴的」、「一看就是兩個實在人，祝幸福」。

不過，也有網友佩服夫妻倆的勇氣，同時也擔憂2人的存款和農村環境能否解決家人以後可能出現的醫療問題以及孩子未來的教育問題，「40萬其實很不經花的」、「孩子還沒上學呢，回農村怎麼接受教育啊」。

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