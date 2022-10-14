安聯最新全球財富報告：台灣人均淨資產全球第五、亞洲第一

周三（12日），金融服務集團安聯集團（Allianz）發布2022年全球財富報告（Allianz Global Wealth Report 2022），顯示亞洲富裕程度超越歐洲，其中，台灣人均淨資產高達138,220歐元（約106萬港元），在全球排第5名，並超越日本、新加坡成為亞洲第一。



報告顯示，在人均金融資產總額方面，台灣為164,610歐元（約126萬港元），在受調查的57個國家地區中排第9，在亞洲僅次於新加坡的173,610歐元（約133萬港元）。然而，若看扣除負債的人均淨資產，台灣則有138,220歐元，超越新加坡的134,150歐元（約103萬港元）成為亞洲第一，在全球僅次於美國、瑞士、丹麥與瑞典。

不過，報告也統計了家庭負債佔GDP比率，顯示台灣及泰國以90%並列第2，至於佔比最高的是韓國，達109.1%。亞洲地區家庭負債平均落在約60.6%，屬全球唯一負債遠高於10年前的地區。

報告亦顯示亞洲已取代歐洲成為僅次美國的第二大富裕地區，其中，中國私人家庭的金融資產總額估計為32兆歐元，佔全球金融資產總額14%，日本則為16兆歐元，兩國僅次於美國的103兆歐元。

另一方面，報道指，該份彙整2021年數據的報告分析了近60個國家及地區的資產和債務狀況，並稱2021年或成經濟大幅增長的最後一年，2022年則是轉捩點，全球可能會有「翻天覆地的轉變」。報告也認為，家庭金融資產價值連續3年創新高後，貨幣緊縮政策正在擠壓經濟和市場，按實際價值計算，家庭將失去十分一的財富。