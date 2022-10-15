二十大前夕央視曝光間諜離境前被捕現場　洩尖端武器材料獲刑15年

中共二十大召開前夕，央視周四（13日）晚播出大型電視專題片《領航》的第12集《安邦基石》，披露了不少涉及國家安全類的案件，當中曝光間諜離境前被抓現場，其涉洩露未投入現役的武器裝備。



該片聚焦國家安全，提到國際鬥爭和博弈複雜嚴峻，各種敵對勢力加緊對我國進行政治滲透、分裂顛覆、勾聯策反等破壞活動，企圖搞亂社會主義中國，面對尖銳複雜的鬥爭形勢，當局嚴密防範、嚴厲打擊。

「就前邊這輛車是吧？」、「張建革，是（嗎）？」、「我們是鄭州市國家安全局的」。片中，涉嫌出賣重要軍工涉密材料的間諜張建革在坐車準備離境出國時，被國家安全機關偵查人員一路緊跟，最後被偵查人員在機場當場抓獲。

據介紹，張建革是某軍工科研院所一名高級科研人員，研究領域涉及中國軍方重要武器裝備，甚至尖端武器的研發，手握著核心機密。國家安全機關偵查人員此前表示，目前中國很多還沒有投入現役，沒有裝備的武器裝備，就被張建革洩露出去，把中國研製尖端武器的情況，研究的方向、現狀毫無保留地透露給間諜情報機關。

最終，經審判，張間諜罪成，被法院判處有期徒刑15年。

除了張建革外，該片還披露了王某等人於去年12月被上海市國家安全局予以刑事拘留。據介紹，王某等人在利益的驅使下，為境外公司非法蒐集、提供涉及高鐵敏感數據。這是《數據安全法》實施以來，首例涉案數據被鑑定為情報的案件，也是我國首例涉及高鐵運行安全的危害國家安全類案件。

《焦點訪談》曾分析，非法採集行為本身雖然不影響列車安全，但如不法分子非法利用數據故意干擾或惡意攻擊，嚴重時將會造成高鐵通信無線中斷，影響高鐵運行秩序，對鐵路的運營構成重大威脅等。

另外，片中提到，海上安全環境十分複雜，有海無防，近年境外對沿海地區實施的非法測繪、間諜竊密活動屢見不鮮。去年春天，江蘇鹽城漁民王鎖出海打魚時，撈出了一件奇怪的黑色不明物體，上有先進的太陽能板，後面帶螺旋槳，兩邊帶翅膀。

經專家鑑定，證實該不明物體是一個波浪滑翔機，其為一種先進的海洋無人潛航器，搭載大量傳感器，是境外勢力向中國海域秘密投放的竊密裝置，能夠實現偵察和情報蒐集。