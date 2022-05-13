遭拒簽被疑美國間諜　英攝影師離開「空城」上海：這三年落大於起

日前《一個外國人，臨走前記錄了「空城」上海》在內地網絡廣傳，該篇文章是一位近期離開上海的英國攝影師Reed的自述，Reed在2008年抵達中國後，在上海居住了14年，喜愛拍上海街景和建築的他，成立了自己的工作室，但今年卻被無理由的拒簽，年初他拍建築物時，更曾被懷疑是美國間諜。



Reed表示，自己想過會離開，但沒想過會被迫離開。他在封城期間更要自己想辦法訂車、聯繫居委會才能突破重重關卡離開上海，Reed表示，對上海有太多的回憶「不是買一張機票能切斷的」。他認為，即便全球都宣佈疫情正式結束，「這個世界再也回不到疫情前的樣子了」。



據《T Magazine China》報道，Reed是來自英國濱海小城貝克斯希爾（Bexhill）的攝影師，2008年他曾到紹興和青島有過短暫的停留和學習，隨後定居上海。除了商業拍攝項目，Reed 喜歡扛著相機在上海的街頭閒逛，拍攝那些在巨型都市裡孤獨的人。

Reed鏡頭下封城前的上海。（ 微信公眾號＠T China）

今年1月以往都順利的工作簽證申請第一次被「無理由拒簽」，Reed只能開始退租、取消工作預約，準備離開上海，3月中下旬，Reed趕在小區封控前拍攝疫情下的上海。2022年4月，Reed離開了上海。

Reed回憶，每年春節前是他續簽工作簽證的時期，他因為註冊了自己的工作室，簽證事宜都親自去做，以往都很順利。但2022年，他經歷了人生第一次的拒簽。他跑到窗口去詢問，得到的答覆是「沒有理由，別再問了」，他必須得在3月9日前離開中國。

Reed說，自己知道他不可能在中國待一輩子，總有一天會離開，「但在原先的構想中，我希望是在準備好的情況下離開，不是被強迫、被通知。」他要取消大量工作、房子要退租、拿不走的攝影器材還要想辦法賣掉，還得買昂貴的機票離開上海。後來簽證中心寬限他一個月，但新的問題又來了，3月開始上海爆發疫情，封控的小區越來越多。

Reed在上海待了14年，對上海有很多的回憶和感情。（ 微信公眾號＠T China）

封城下離開上海 保安：你離開就不會回來了吧？

Reed 在上海封控期間第一次聽說居委會，需要跟他們拿證明才能離開。他在對「物資不夠」和「走不了」的擔心中一面聯繫英國領事館，一面和居委會商量該怎麼出去。他指出，自己住的樓裡都是老人，只有他和隔壁的意大利人算是「年輕人」，但都沒有人會用App買菜，自己下載了幾個，一次都沒有成功。

但最令他擔心的還是「怎麼抵達浦東機場」的問題，Reed曾聯繫到要價3000元人民幣的「黑車」。他最終聯繫到了幾台可以提供這種服務的「合法車輛」他預訂了三輛車，都付了定金，最終選擇了一輛巴士。出發前幾天還要不斷地做核酸，反覆確認手機裡最新的核酸報告、疫苗證明，還有機票信息、護照、健康碼、行程碼 。

Reed回憶，離開小區之前，保安反覆跟他確認：「你出去了就不回來了是吧？保證不回來了吧？」他知道，保安的意思是「封控期間不要再回來了，否則流程很麻煩」。但Reed認為，這次一走，可能不會再回來中國。

這三年落大於起

Reed提到，在中國的14年裡，自己焦慮如何靠商業拍攝來養活自己的藝術創作，每天的生活都是過山車式的。他稱，如果說起起落落是任何一個人都會經歷的人生片段，那最近三、四年只能說「落大於起」了。

Reed提到，自己在中國十幾年，過去拿著相機在路上並不會引起任何人的驚訝，頂多會引人多看一眼。」

Reed鏡頭下的空城上海。（ 微信公眾號＠T China）

但2018年情況開始改變。Reed說，「尤其是疫情之後，我帶著相機，哪怕什麼都沒有做，總有保安過來問我在拍什麼、我是哪裡人、為什麼要拍攝，有時候甚至被呵斥、趕走。曾經與保安、年長的居民暢快閒聊，聽他們自豪地講述背後建築的零星歷史和故事，這樣的經歷已經消失了。」

2022年初，Reed去了濟南，在濟南的火車站，當他拿出相機準備拍攝新蓋好的車站建築時，被保安攔住。之後來了兩個警察。保安情緒很激動，對警察說著什麼，他只聽到了「美國間諜」四個字，圍觀的人開始越來越多。

最終，警察看了Reed的護照，瞭解到我不是美國人，讓他刪除了照片之後就放我走了。這件事對他的衝擊很大。Reed自問，「為什麼我會被當作『美國間諜』？分不清白人的國籍我還能理解，但『間諜』？」

Reed在離開上海前，最後一次拍攝上海，當時小區正開始封控。（ 微信公眾號＠T China）

Reed提到，曾有一個中國朋友跟他說過，「你永遠也不知道，你和某個人的見面是不是你們這輩子最後一次見面」，現在，他對這句話開始有了一些理解。把「人」換成國家，也一樣。他表示，「現在離開中國，可能以後不會再回來了」。

這篇文章迅速在內地廣傳，網民留言提到「中國社會永遠在兩個方向上來回震盪，你經歷了上升到了波峰在開始下降，希望你在下一個上升期在回來上海」、「那個友善開放的中國，我等你回來。」、「也不知道為什麼看哭了」、「你的鏡頭角度與我這個老上海人高度重合，絕對看得出他對上海的門清與喜愛。」

但亦有部分網民批評，「待了十幾年還看不出來什麼時候要逃命?」、「49年的時候也有大量的外國人企業離開中國，後來不是乖乖回來了?」



值得一提地是，在官方堅持動態清零政策的大背景下，上海等地的防疫致力於要實現「社會面清零」，卻也在執行層面引發諸多爭議事件，例如陰性拉去方艙、破門消毒等。社群平台也興起，所謂的「潤學」。

據了解，潤學源自英文「run」（逃跑）之諧音，意即研究逃離中國、移民他國的方法與消息，這波上海封城嚴控衍生的「潤學」，影響所及還包括久居中國的外商與外籍人士，包括此前在上海長居的中比混血網紅「錫蘭Ceylan」和德國網紅、中國女婿「阿福」，也先後離開中國。