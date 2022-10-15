二十大前夕《人民日報》發佈長文　闡釋中國式現代化五大內涵

二十大前夕，《人民日報》發表1.4萬餘字的重要評論，當中提及中國式現代化五大內涵。文中稱中國的現代化探索，摒棄了西方以資本為中心的現代化、兩極分化的現代化、物質主義膨脹的現代化、對外擴張掠奪的現代化老路，拓展發展中國家走向現代化的途徑，為人類對更好社會制度的探索提供了中國方案。



該篇文章也強調，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，在中國特色社會主義道路上堅定不移推進中華民族偉大復興歷史進程。



該篇文章以《十年砥礪奮進，繪寫壯美畫卷—寫在黨的二十大勝利召開之際》為題、署名「任仲平」（「人民日報重要評論」的諧音縮寫）。該長文羅列中國各地、各領域被列為取得成績的範例，該篇評論長達1.4萬餘字，發布後各政府機關、官媒和內地媒體皆轉發，該評論文章也迅速登上微博熱搜。

二十大主題展，幾位展覽接待人員在巨大的習近平肖像前合照留念。（Kevin Frayer／Getty Images）

文章以「盼望著、奮鬥著、創造著，舉世矚目的中國共產黨第二十次全國代表大會就要勝利召開了」為開頭，文中稱中共18大以來，黨中央團結帶領全黨、全國各族人民「攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗」。

文章也提及，中國式現代化五大內涵包括「人口規模巨大的現代化、全體人民共同富裕的現代化、物質文明和精神文明相協調的現代化、人與自然和諧共生的現代化和走和平發展道路的現代化。」

中國現代化建設探索走出與西方不同的道路。（視覺中國）

文中提到，中國的現代化探索，破解了人類社會發展的諸多難題。「摒棄了西方以資本為中心的現代化、兩極分化的現代化、物質主義膨脹的現代化、對外擴張掠奪的現代化老路，拓展了發展中國家走向現代化的途徑，為人類對更好社會制度的探索提供了中國方案，深刻影響人類歷史進程，展現了人類社會現代化的光明前景。」

文中強調，中國式現代化既切合中國實際，體現了社會主義建設規律，體現人類社會發展規律。從一個「現代化的遲到國」躍升成為「世界現代化的增長極」「最大的經濟和社會變革的實驗室」，充分證明了習近平總書記的判斷——「必須堅持以中國式現代化推進中華民族偉大復興」。

文章指出，在中共建黨100周年之際「在中華大地上全面建成了小康社會，向中華民族偉大復興邁出關鍵一步」。「民族從來沒有像今天這樣揚眉吐氣、充滿自信」，「人民從來沒有像今天這樣昂揚向上、豪情滿懷」。

國家主席習近平的七一講話，強調香港的獨特性和優勢。（資料圖片／聯合採訪）

提及香港部分則稱，面對香港回歸以來最嚴峻的局面，提出維護和落實中央對香港的全面管治權，一法安香江、選規護遠航，推動香港從由亂到治走向由治及興的新階段；面對國際局勢急劇變化，勇開頂風船、無懼回頭浪，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益。

中共20大是關鍵的奮鬥座標

文章指出，中共20大是重要的時間節點，關鍵的奮鬥坐標」，並稱20大是在「全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的關鍵時刻」召開的一次「十分重要的大會」。

文章提到，中共20大將科學謀劃未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，「事關黨和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興」。

中共16日將舉行二十大。（新華社）

文章又指，中國到2035年，基本實現社會主義現代化；從2035年到本世紀中葉，「再奮鬥15年，把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。每個時間節點都是長征的路標，都是我們在復興之路上奮進的坐標。』

文章最後提到，「讓我們在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持以『習近平新時代中國特色社會主義思想』為指導，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，在中國特色社會主義道路上堅定不移，推進中華民族偉大復興歷史進程」。