二十大報告 | 習近平：中國永遠不稱霸　永遠不搞擴張

中國共產黨第二十次全國代表大會16日上午在人民大會堂開幕。習近平代表第十九屆中央委員會向黨的二十大作報告。

習近平指出，中國永遠不稱霸，永遠不搞擴張，並堅持在「和平共處五原則」的發展基礎上，同各國發展友好合作，推動構建新型國家關係，深化拓展平等開放合作的全球夥伴關係，致力於擴大同各國利益的匯合點。中國將秉持真實親誠理念、正確利益觀，加強同發展中國家團結合作，維護發展中國家共同利益。

習近平強調，中國堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟，更好惠及各國人民。中國堅持經濟全球化正確方向，共同營造有利於發展的國際環境，共同培育全球發展新動能。中國積極參與全球治理體系改革和建設，堅持真正的多邊主義，推進國際關係民主化，推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展。

習近平指出，中國提出了全球發展倡議、全球安全倡議，願同國際社會一道，努力落實。「我們真誠呼籲，世界各國弘揚和平、發展、公正、正義、民主、自由的全人類共同價值，促進各國人民相知相親，共同應對各種全球性挑戰。中國人民願同世界人民攜手開創人類更加美好的未來。」