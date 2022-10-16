海南艦、廣西艦「合體」考核　完成立體登陸、海上航行補給等課目

近日，中國兩艘075型兩棲攻擊艦海南艦和廣西艦組成登陸輸送群，在南海完成聯合立體登陸、海上航行補給等多個課目的全訓合格考核。



10月13日，中國人民解放軍海軍官方微博@人民海軍發布影片。片中顯示，在飛行引導員的指揮下，多架搭載海軍陸戰隊員的「直8」艦載直升機由兩棲攻擊艦甲板起飛，實施登陸作戰任務。由海南艦、廣西艦搭載的「野牛」氣墊登陸艇等兩棲陸戰裝備泛水前出，模擬向敵灘陣地發起突襲。

據介紹，本次考核重點是艦載直升機、氣墊艇等兩棲陸戰裝備持續出動回收能力，在出動過程中需進行人員換乘及燃料補給等考核。完成聯合立體登陸考核後，兩艦立即轉往任務海區開展海上補給課目考核。

+ 1

海南艦副艦長余海波表示，解放軍將堅持實戰導向，不斷夯實訓練基礎，增進戰位協同，強化體系練兵，平台綜合作戰能力得到大幅提升，為更好地完成使命任務打下堅實基礎。

海南艦、廣西艦分別於2021年4月和12月正式服役，是中國自主研發的大型兩棲攻擊艦，設有機庫，能搭載30架各型直升機，可同時起降6架直升機，同時設有塢艙，可作為35輛兩棲車輛、三艘氣墊登陸艇的母船，可以運送士兵、步兵戰車、坦克等展開登陸作戰。其中，海南艦一度被稱為「奪島神器」。