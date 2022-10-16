二十大｜人民大會堂懸掛標語更新　首場新聞發布會細節曝光

二十大首場新聞發布會10月15日舉行，《北京青年報》報道，此次共有約2,500名境內外記者報名參加大會採訪報道工作，其中港澳台記者約150名，外國記者約750名。



此外，《中國青年報》報道，舉行二十大的人民大會堂二樓標語更新，新的標語裏出現「習近平新時代中國特色社會主義思想」。



《中國青年報》報道，10月16日中共二十大上午在人民大會堂開幕，大會堂二樓眺台懸掛的巨大標語更新為，「高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，弘揚偉大建黨精神，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥！」

5年前的十九大，標語則為「不忘初心，牢記使命，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，決勝全面建成小康社會，奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利，為實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥！」

《中國青年報》稱一條標語的更新，體現了全面建成小康社會之後，全黨的新征程新使命。三樓眺台的標語則沒有改變，同樣是「偉大、光榮、正確的中國共產黨萬歲！」

據了解，二十大首場新聞發布會設置了兩個會場。主會場在人民大會堂，新聞發言人孫業禮在這裡發布消息和回答記者提問；分會場在黨的二十大新聞中心，也就是北京新世紀日航飯店三層的世紀廳，記者們在這裡參會，向發言人提問。

新聞中心負責人介紹，此次共有約2,500名境內外記者報名參加大會採訪報道工作，其中港澳台記者約150名，外國記者約750名。

大會期間，除了這場新聞發布會，新聞中心還將組織五場記者招待會、五場集體採訪，大會新聞發言人、有關嘉賓和黨代表在人民大會堂或梅地亞中心出席，媒體記者則通過視像方式參加。

報道指，共有八個境外記者提問，其中有一位來自台灣《聯合報》的記者。這是十八大之後，時隔10年，台灣記者再次在黨代會新聞發言人舉行發布會上獲得提問機會。問題依然是關注兩岸關係。