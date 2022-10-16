二十大報告爭取和平統一前景　蔡英文回應：拒絕「一國兩制」

中共二十大10月16日上午在北京開幕，習近平以口頭方式做要點式政治報告。報告兩度提及「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，側重回顧北京過去反台獨、反干涉的鬥爭，並強調要「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分子，「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。會後，台灣的民進黨政府由總統府和陸委會做出回應，表示拒絕「一國兩制」。



台總統府發言人張惇涵表示，台灣的國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展。蔡英文在今（2022）年雙十演講時，已明確表達台灣的立場，就是持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，不僅要讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。

張惇涵指出，「中華民國是主權獨立的國家，民主自由是台灣人民的信念與堅持；台灣的主流民意也清楚表達，我們堅定拒絕『一國兩制』」。他表達民進黨政府的立場，在於「國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項」，並稱這是台灣人民的共識。

台總統府回應中共二十大政治報告，指台灣的主流民意清楚表達，「我們堅定拒絕一國兩制」。（台灣總統府）

張惇涵引述蔡英文的說法進一步表明，在理性、平等及相互尊重之下，台灣方面願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法。維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。

台陸委會發布新聞稿，喊話中共「必須尊重與面對台灣人民捍衛國家主權、民主自由的堅定意志」，基本論調延續總統府的表態。陸委會批評中共對台政策始終沒有新的思維路線與正確判斷，並且強調「台灣人民絕不接受中共設定『一中原則的九二共識』及『一國兩制』等任何終局，也唯有台灣2,300萬人有決定未來的權利」。

台陸委會還將矛頭指向了習近平在二十大政治報告提出的「中國式現代化」論述，呼籲北京要以新的思維格局面對兩岸關係，否則根本無法掌握與應對任何情勢的主動主導權。陸委會說，針對中共二十大之中國大陸內外部發展與對台影響，將持續嚴密掌握相關情勢動態、妥慎評估應處。