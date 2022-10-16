二十大報告全文紙本曝光：打擊反中亂港亂澳勢力　堅持行政主導

中國共產黨第二十次全國代表大會今日（16日）上午10時在北京人民大會堂開幕。總書記、國家主席習近平發表講話，報告黨的過去五年工作。針對香港部分，習近平提到國家落實「愛國者治港」，香港局勢實現由亂到治的重大轉折等內容。

習近平今日只讀出報告重點，據《香港01》獲得的72頁報告紙本全文，報告全文還提及「堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，堅持行政主導」，以及「堅決打擊反中亂港亂澳勢力，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務」等內容。



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港澳落實「一國兩制」體制機制不健全

據報告紙本全文，在「一、過去五年的工作和新時代十年的偉大變革」部分，提及十九大以來的五年來，「面對香港局勢動盪變化，我們依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實『愛國者治港』原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折，深入推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門發展經濟、改善民生、保持穩定」。

在這部分，報告在詳列十年前「一系列長期積累及新出現的突出矛盾和問亟待解決」時，表示「香港、澳門落實『一國兩制』的體制機制不健全；國家安全受到嚴峻挑戰」等。

報告在詳列十年來的成就時又稱，「我們全面準確推進『一國兩制』實踐，堅持『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治前方針，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，香港、澳門保持長期穩定發展良好態勢」。

在反修例事件中，理工大學成為激烈的戰場。（資料圖片）

堅持行政主導

在「十三、堅持和完善『一國兩制』，推進祖國統一」部分，報告提及「『一國兩制』是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持」。

報告稱「全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』，『澳人治澳』、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序。堅持和完善『一國兩制』制度體系，落實中央全面管治權，落實『愛國者治港』、『愛國者治澳』原則，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，堅持行政主導，支持行政長官和特別行政區政府依法施政，提升全面治理能力和管治水平，完善特別行政區司法制度和法律體系，保持香港、澳門資本主義制度和生活方式長期不變，促進香港、澳門長期繁榮穩定」。

破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題

這部分的報告又稱，「支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。發揮香港、澳門優勢和特點，鞏固提升香港、澳門在國際金融、貿易、航運航空、創新科技、文化旅遊等領域的地位，深化香港、澳門同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用」。

堅決打擊反中亂港亂澳勢力

這部分的報告更稱，「發展壯大愛國愛港愛澳力量，增強港澳同胞的愛國精神，形成更廣泛的國內外支持『一國兩制』的統一戰線。堅決打擊反中亂港亂澳勢力，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務」。