二十大首場記招｜發改委：全力支持港澳深度參與大灣區建設

今日（17日）上午10時，二十大新聞中心在梅地亞新聞中心二層新聞發布廳舉辦第一場記者招待會。

發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕，發展改革委黨組成員、糧食和儲備局黨組書記、局長叢亮，能源局黨組成員、副局長任京東介紹貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興有關情況，並回答記者提問。



對於粵港澳大灣區建設問題，趙辰昕表示，大灣區建設實施五年來，取得了明顯成效，「1+N」規劃政策體系逐步構建，橫琴、前海和南沙、河套等重大合作平台深入推進，國際科技創新中心建設穩步推進，現代產業體系加快構建，基礎設施互聯互通提速提質，規則銜接機制對接不斷加強，宜居宜業優質生活圈逐步構建，港澳居民在內地生活發展更加便利。

趙辰昕指出，在粵港澳大灣區建設中，國家始終把支持香港、澳門作為重要著力點，不斷優化提升中心城市功能。

他稱，站在新的發展起點上，將按照中央決策部署，聚焦科技創新、產業協同、民生改善等重點領域，以橫琴、前海和南沙、河套等重大合作平台為引領，加快推動大灣區國際科創中心建設，完善大灣區國際科創中心「兩廊」、「兩點」架構體系，有序推進大灣區市場一體化發展，優化提升世界級機場群、港口群功能，加強公共服務領域共建共享，將大灣區打造成為國際一流灣區和高質量發展典範。

他表示，國家將全力支持香港、澳門深度參與大灣區建設，鞏固國際競爭優勢，讓香港、澳門從國家發展大局中獲得更加廣闊的發展空間和源源不斷的發展動力。