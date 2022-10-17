二十大新聞中心18日將舉辦兩場集體採訪　14位省市代表出席

中共二十大新聞中心今早（17日9:00）發佈消息，明日10月18日將在梅地亞新聞中心二層新聞發佈廳舉辦兩場集體採訪。活動在北京新世紀日航飯店三層世紀廳社分會場，記者亦刻在分會場參會。各代表團聚焦介紹學習討論二十大報告情況，並回答記者提問。



據二十大新聞中心消息，第一場集體採訪將於明日下午3點舉行。出席的代表團新聞發言人有，北京市委常委趙磊、天津市委副書記金湘軍、河北省委副書記廉毅敏、山西省委常委張吉福、內蒙古自治區黨委常委黃志強、遼寧省委副書記胡玉亭，和吉林省委副書記劉偉。

第二場集體採訪於明日19:30開始，黑龍江省委常委沈瑩、上海市委常委趙嘉鳴、江蘇省委常委張愛軍、浙江省委常委王綱、安徽省委常委郭強、福建省委常委張彥、及江蘇省委常委莊兆林出席。

兩場集體採訪各7位新聞發言人出席，介紹代表團學習討論二十大報告情況，並回答記者提問。

新聞中心亦提醒，參加活動需於今日（17日）18時前報名，外國記者通過微信小程序報名參加。同時，記者亦需憑24小時核酸陰性證明，體溫不高於37.3℃，及微信通信大數據行程卡綠碼（即正常），掃碼、測溫合格後，方可入場。