二十大「奮進新時代」主題成就展　外媒記者：看到真正的中國

10月12日，中共二十大新聞中心啟動，第一場活動便是邀請來自80多個國家和地區的近300名中外記者，在北京展覽館參觀「奮進新時代」主題成就展。

展覽共設置6大展區，包括序廳、中央綜合展區、展望展區、室外展區和互動展區，全方面展現中國十八大以來的發展。來自意大利、泰國、越南等國家的記者在接受採訪時紛紛表示，看到中國取得的歷史性成就。



「奮進新時代」主題展通過圖片、影片、實物、模型等大量展品聚焦過去十年以來國家的變化。中央展區分為12個單元，包括治黨、經濟、軍事及外交等多方面內容。其中，第十單元為「堅持一國兩制 推進祖國統一」，講解《國安法》在香港的實施，以及完善香港選舉制度，中國派醫護援港抗疫等事宜。展覽中亦通過模型展現對粵港澳大灣區的規劃及展望。

「奮進新時代」主題展中廣東單元展示大灣區發展模型。（南方+）

室外展區亦設置模擬太空艙、無人機、東風系列導彈等模型，讓現場中外記者親身感受中國在航天科技的進步，展現日益強大的軍事力量。

外媒：中國實現偉大成就的最好證明

展覽吸引中外記者拍照記錄，部分外媒亦接受《央視網》、《中青網》等多家內地媒體的參訪。其中，意大利安莎社（ANSA）記者安東尼奧表示，通過展覽了解到中國十年來如何變化，參觀這個展覽「令人感到興奮」，能夠看到中國在各個領域取得的成功。

意大利安莎社記者安東尼奧在參觀展覽時接受央視採訪，表示看到了中國在各個領域取得的成功。（央視網 影片截圖）

泰國經理報記者在接受《青蜂俠》的採訪時表示，「現在的中國非常現代化，給人民帶來了很多便利」，通過展覽看到了中國人民安居樂業的生活。越南之聲廣播電台記者在接受《新京報》採訪時表示關注中國脫貧的成就，「留下了很深的印象」，看完展覽感受到中國人民的生活愈來愈幸福。

尼日利亞記者在接受《深圳衛視》記者的採訪時表示，「中國已經準備好成為世界上領先的國家之一」。（深視新聞 影片截圖）

現場亦有伊拉克、尼日利亞等國家的媒體在《深圳衛視》的採訪中稱「能夠見證中國的發展和即將做的計劃感到興奮」、「看到了一個偉大的國家」。阿塞拜疆記者更稱中國已經成為了航天、高科技等各大領域的中心。