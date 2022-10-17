池袋中餐廳傳有中國人互毆　現場碗筷橫飛　網民：本格中華拳法？

東京池袋的一間中華料理餐廳，傳出有兩名中國人互毆的影片，畫面見到現場碗筷橫飛，引起日本網民熱議，並登上日本Twitter的搜尋榜單，不少當地人留言諷稱：「是本格（正宗）的中華拳法呢！」、「在本格中華料理店享受本格戰鬥吧」。消息傳回中國社交網微博，也引起熱議，網民直言「這才是真正的辱華」。



日本現已開關，不少港人已展開「0+3」後的第一次日本遊，然而近日有網民拍攝到東京一間中華料理店發生打鬥兼飛碗，場面混亂，餐廳職員制止不果，影片流傳後引發日本人震驚，甚至擔憂開關後治安的問題。

綜合網上消息，Twitter用戶「縱橫日本」上周一（10日）上載一條華人於餐館內的打鬥短片，指事發池袋北口某間中華料理店，兩枱中國人食客疑發生口角，繼而不理店員阻止，於店內大打出手，期間更無辜砸中其他食客的頭部。影片見到餐碗連湯亂飛，食物及湯水灑滿一地，餐桌及椅子凌亂不堪，其中一名灰衣男子更手持湯碗砸向對方，一邊動手推一名黑衣女子，一邊叫囂「你知道我誰嗎？」。店內用餐的其他食客們則慌忙走避。

影片一出，不少網民找出有關店舖位置，經過對比店舖內裝、擺設、湯碗等特徵，網民認為事發地點極可能是位於池袋北口的小魏鴨脖店2號店，指店主和絕大部分食客都是中國東北人，又直言「大部分都是沒有學歷的東北渣子，就是來日本多年日語也是爛的說不了幾句完整句子，整個那個圈子就是一個東北社會，我特瞧不起這幫國產垃圾」。

日本網民則紛紛留言道：「連上野動物園都沒有這麼刺激」、「中國人打中國人」、「我家離池袋很近，非必要不會去北口，亂得很」。

影片在中國社交網也引發熱議，網民留言指「很丟臉！」、「三、四個老爺們打一個女人，是可忍，孰不可忍」、「很不尊重人，沒教養！」、「這樣的事情太多啦。池袋好些餐廳日本人幾乎不去的，顧客只有中國人」、「三、四個老爺們打一個女人，是可忍，孰不可忍」、「建議上黑名單然後遣送回糞坑去！拜託這裏不是唐山！」。

事後有傳言指3名人士被捕，但也有網民指被捕者多達5、6人，且一台警車塞不下，警方乾脆直接開押運犯人的大巴來載。同時亦有相片佐證。目前，當地警方未有公開回應事件。

現場影片（有聲音），需轉往YouTube查看：

