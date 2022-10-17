二十大｜習近平：十八大以來的大政方針和工作部署完全正確

據新華社報道，習近平17日（周一）上午在參加二十大廣西代表團討論時表示，實踐證明，黨的十八大以來黨中央的大政方針和工作部署是完全正確的，又指要牢牢把握以中國式現代化推進中華民族偉大復興的使命任務。



習近平稱，學習貫徹黨的二十大精神，要牢牢把握過去5年工作和新時代10年偉大變革的重大意義，牢牢把握新時代中國特色社會主義思想的世界觀和方法論，牢牢把握以中國式現代化推進中華民族偉大復興的使命任務，牢牢把握以偉大自我革命引領偉大社會革命的重要要求，牢牢把握團結奮鬥的時代要求。

習近平指，黨的十八大以來，廣西自治區黨委和政府貫徹落實黨中央決策部署，團結帶領全區各族人民統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，在百年變局與世紀疫情交織疊加的嚴峻考驗下，全面打贏脫貧攻堅戰，同全國同步全面建成小康社會，綜合實力邁上新台階，改革開放全面深化，生態環境持續改善，人民生活明顯提升，城鄉面貌日新月異，從嚴治黨向縱深推進，民族團結、社會穩定、邊疆安寧，八桂大地發生了翻天覆地的歷史巨變。這些成績，體現了黨的民族政策和民族區域自治制度的成功實踐，是中國新時代10年偉大變革的生動縮影。

習近平強調，過去5年和新時代以來的10年，在黨和國家發展進程中極不尋常、極不平凡。實踐證明，黨的十八大以來黨中央的大政方針和工作部署是完全正確的，中國特色社會主義道路是符合中國實際、反映中國人民意願、適應時代發展要求的。我們要堅定歷史自信、增強歷史主動，在新的趕考之路上向歷史和人民交出新的優異答卷。

習近平指，黨的二十大報告強調，要堅持人民至上、堅持自信自立、堅持守正創新、堅持問題導向、堅持系統觀念、堅持胸懷天下。對這6條，要在學習貫徹中認真領會。

中國式現代化切合中國實際

習近平強調，進入新時代以來，黨對建設社會主義現代化國家在認識上不斷深入、戰略上不斷成熟、實踐上不斷豐富，成功推進和拓展了中國式現代化。黨的二十大報告闡述了中國式現代化的中國特色和本質要求。中國式現代化紮根中國大地，切合中國實際。

習近平又指出，黨的十八大以來，黨中央以「十年磨一劍」的定力推進全面從嚴治黨，以「得罪千百人，不負十四億」的使命擔當推進史無前例的反腐敗鬥爭，打出一套自我革命的「組合拳」。全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。