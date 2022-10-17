二十大首場記招｜能源局：能源自給自足　推進核電工程建設

今日（17日）上午10時，二十大新聞中心首場記者招待會在北京梅地亞新聞中心二層新聞發佈廳舉辦。



發改委黨組成員、副主任趙辰昕，發改委黨組成員，糧食和儲備局黨組書記、局長叢亮，能源局黨組成員、副局長任京東介紹貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興有關情況，並回答記者提問。



深圳記者就能源問題提問，在當前能源供需緊張和地緣政治多變等諸多因素的影響下，中國能源生產和消費如何更有韌性、包容性和可持續性，如何守住能源安全底線？

能源局黨組成員、副局長任京東回應記者提問。（01直播截圖）

任京東回應，能源安全是關係國家經濟社會發展的全局性、戰略性問題，對國家繁榮發展、人民生活改善、社會長治久安十分重要。中共十八大以來，中國能源供給體系逐步完善，能源自給率保持在80%以上，不僅經受住了新冠肺炎疫情、重大自然災害等方面的嚴峻考驗，而且有力應對了國際能源價格動蕩對中國發展的傳導影響，為促進經濟社會高質量發展提供了堅實的能源保障。

他指出，中國是能源生產和消費大國，確保能源安全始終是做好能源工作的首要任務。並將堅持以穩字當頭，穩中求進，大力增強國內資源的生產保障能力，堅定不移做好自己的事情，重點從三個方面守住能源安全的底線。

一是扎實抓好固本強基，充分發揮煤炭的「壓艙石」作用和煤電的基礎性調節性作用，大力提升油氣勘探開發的力度，力爭到2025年國內能源的年綜合生產力達到46億噸標準煤以上水平。同時進一步建立全面煤炭石油儲備體系，加快儲備庫和液化天然氣接收站等設施的建設，確保能源供應保持合理的彈性力度。

二是著眼長遠發展需要，全面構建風、光、水、核等清潔能源供應體系。扎實推動水電、核電重大工程建設，統籌推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風光電基地的建設，因地制宜，發展地熱能等其他可再生能源，確保到2025年非化石能源的消費比重達到20%左右，到2030年達到25%左右。

三是扎實抓好風險管控，繼續強化底線思維和風險意識，大力推進能源安全監測預警能力的建設，建立健全煤炭、油氣、電力等工區的預警機制，不斷加強應急保障電源管網互聯互通等基礎設施的建設，扎實提升區域互進多能互補水平，持續強化重點區域重點時段能源安全供應，進一步提升應急響應和搶險救災的能力。