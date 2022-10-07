爛尾樓｜鄭州稱147停工樓盤145個復工　專家憂心未來二次停工

今年6月，內地爆發爛尾樓業主斷供潮，百餘個城市受影響。鄭州市9月7日稱展開「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」的保交樓專項活動，信件中稱在10月6日前，即一個月內實現全面復工。



《正觀新聞》報道，鄭州相關人員透露，全市已排查出147個已售停工、半停工商品住宅項目中，有145個實現全面、實質性復工，工作人員稱「保交樓」專項行動取得重要階段性成果。不過亦有房企專家憂心復工能否持續，擔憂會二次停工，亦有內媒質疑淪為「表演式復工」。



9月7日，被稱為是「爛尾樓重災區」的河南鄭州市停工樓盤復工計畫文件在網路流傳，文件中稱鄭州市將開展「保交樓」專項行動，「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」；文件稱在10月6日前，即一個月內實現全面復工，官方證實該文件為真。

《正觀新聞》10月6日報道，相關人員告訴記者，目前排查出的爛尾樓中已有145個樓盤復工，剩下的2個項目一個已進入破產重整程序，另一個項目已開始破產清算，預計11月底前可實現復工。

接連爆發爛尾樓、村鎮銀行風波的鄭州也是優先推出解決方案的地方。爛尾樓斷供潮爆發之初，地方政府率先成立規模達100億元的（人民幣，下同）房地產紓困基金，成為自7月初爛尾樓斷供風波以來，首個地方性地產紓困基金。

據了解，鄭州公安系圍繞非法集資、偷逃稅款、挪用資金、騙貸等常見涉房領域犯罪開展調查取證，「保交樓」專項行動以來，共約談147家停工項目企業562家次，累計受理房地產領域違法犯罪案件50起，立案偵辦31起，採取強制措施37人，限制出境人數250人，促成資金回攏85.06億元（人民幣，下同）。

鄭州法院系統建構 「一樓盤一法官」工作模式，稱專項行動以來，共解封相關項目37個；解封土地21宗，解封土地36.6萬平方米；解封房產379套，解封房產3.08萬平方米；解封帳戶380個，解封資金8.62億元；暫緩執行143 件，暫緩執行金額1.2億元；符合破產條件的11個項目公司已全部匯入破產重整程序。

鄭州財政金融也提供支援。據了解，專項行動以來，已落地4 個項目18.7億元銀行配資，批覆 7 個項目13.24億元銀行配資，正在稽核 17 個項目36.4億元銀行配資；鄭州市地產紓困基金已確定落地項目8個，涉及總投資27億元。

爛尾樓｜多地業主自行籌錢復工 浙江豪宅業主為收樓籌逾8000萬（點圖放大閱覽）

鄭州爛尾樓重災區 復工淪表演？專家憂二次停工

據了解，鄭州被內稱選為「主要省會城市中，爛尾樓最嚴重的地方」，目前鄭州獲得首批70億元專項借款資金支援，是全國爭取到專項借款支援最多的城市。

《財新網》2日報道則稱，鄭州9月6日推出「保交樓」專項行動推進至今，一些資不抵債的項目遲遲無法復工。還有一些建案雖然重啟施工，但救助資金不足，復工只是應付一下官方檢查，淪為「表演式復工」。

爛尾樓｜引入國資、加強監管預售資金 多地政府出招圖解問題

文中指出，鄭州爛尾樓解決難度大。主要問題包括：「紓困資金有限、追回挪用資金困難、以及當前房市低迷、供過於求，即使復工，但銷售成績不佳無法回籠更多資金的話」，難免很快又會「二次停工」。

多名鄭州房企人士指出，當地大部分問題建案處於房屋已售但逾期交付狀態，且項目基本都是封頂以後爛尾。根據法規，主體結構封頂，開發商就可以較大限度提取預售監管資金。因此，鄭州多數停工樓盤預售監管帳戶裡的資金幾乎都已被調用殆盡。

鄭州被內稱選為「主要省會城市中，爛尾樓最嚴重的地方」。（）

據了解，鄭州首批紓困基金已陸續投放到鄭州7個問題建案，多是先前產生較大社會負面影響的項目，但它們資可抵債，風險比較可控。此外，第一批50億元全國性專項借款已下達鄭州。

鄭州本地房企人士說，相關部門已查清了各個停工建案後續保交樓所需建設資金，「但當下紓困資金有限，單個樓盤所能分配到的額度極少，無法覆蓋建設資金缺口」。

有行業人士表示，因為救助資金本來就不多「新一輪施工能夠持續多久很成疑問」，官方引入的鄭州地方平台公司多不具備房產相關能力與經驗，沒有資金解決問題。若想真正保交樓，還是得依靠市場。

該人士表示，如果鄭州樓市維持這種低迷態勢，100個停工建案就算一時獲得救助資金實現復工，一至兩個月後，當資金消耗完畢，依然可能出現二次停工。