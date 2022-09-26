iPhone 14或成史上最低銷量蘋果手機　傳鄭州富士康拆除部分產線

綜合內地科技傳媒《中村關在線》、《快科技》報道，受iPhone 14銷量不及預期影響，鄭州富士康拆除iPhone 14部分產線。報道指，富士康內部人士日前透露，有部分iPhone 14產線升級為生產iPhone 14 Pro系列機型，據不完全統計，鄭州富士康已拆或將拆生產線的廠房至少5個以上。



鴻海集團旗下的富士康是iPhone 14系列最大代工廠商，佔整體代工比例7成左右，同時也是高階iPhone14 Pro系列的主力代工廠商。

據報道，iPhone 14系列發布之後，標準版遭中國用戶「冷落」，價格迅速跌破發行價。其中，85%預購iPhone 14 Pro系列，iPhone 14 Plus最慘，佔不到5%。

報道稱，今年8月富士康鄭州廠區甫進入iPhone 14系列量產期，生產周期僅有兩三週，產線就拆了。在產線轉換後，今年下半年，iPhone 14 Pro、Pro Max將佔整體系列出貨量達60%至65%（先前預估55%至60%）。

iPhone 14系列被指沒太大創新，產線被砍掉。（蘋果）

報道引述分析認為，iPhone 14價格跌得最厲害，原因是對比Pro機型而言幾乎沒有太大升級，「沒有創新」，與前兩代區別比較小，甚至輿論認為不如買老款iPhone 13划算，故iPhone14或成為史上銷量最差機型。

有分析人士認為，iPhone 14系列銷量不及預期與沒有搭載最新的A16晶片有關，而且也沒有Pro機型的「動態島」有感升級。

《中國證券報》報道則指，富士康內部人士透露，有部分iPhone 14生產線升級為生產iPhone 14 Pro系列機型，對生產並無太大影響，目前富士康深圳和鄭州工廠生產狀況「火爆」。

據報道，目前在中國蘋果官網下單iPhone 14 Pro，收貨需要等待4至5週，最搶手的iPhone 14 Pro Max需要等待5至6週。而iPhone 14貨源充足，在蘋果官網下單都有現貨。