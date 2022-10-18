風球納沙｜海浪和風暴潮警報雙雙拉響　海南環島高鐵全線停運

颱風「納沙」周一（17日）晚加強為強颱風級並向華南沿海不斷靠近，南海、台灣海峽以及福建、海南、廣東等地近岸海域皆有狂風巨浪。周二（18日），國家海洋預報台發布海浪橙色警報和風暴潮藍色警報；受颱風影響，12時起海南環島高鐵、海口市郊列車全線停運。



周二9時，納沙中心位於海南省三沙市（西沙永興島）東北方向約210公里南海東北部海面上，預計將以每小時15公里左右的速度向西偏南方向移動，並向海南島南部海面靠近。據預報，在冷空氣和納沙共同影響下，預計周二中午至周三（19日）中午，南海北部、中部將出現6米到10米的狂浪到狂濤區，該近海海域海浪預警級別為橙色，台灣海峽將出現4米到6米的巨浪到狂浪區，該近海海域海浪預警級別為黃色。

而福建、海南東部、南部近岸海域將出現3.5米到5.5米的大浪到巨浪，該近岸海域海浪預警級別為橙色，廣東近岸海域將出現3米到4米的大浪到巨浪，該近岸海域海浪預警級別為黃色，浙江、海南西部近岸海域將出現2米到3米的中浪到大浪，該近岸海域海浪預警級別為藍色。

專家稱，海南島沿岸的天文潮在颱風影響期間較高，廣東江門至雷州半島東岸沿海以及海南島北部和東部沿海料將出現一次風暴潮過程。國家海洋預報台預計，廣東江門至雷州半島東岸沿海在周二至周三會出現50厘米到100厘米的風暴增水，海南島沿海將出現40厘米到70厘米的風暴增水。

另外，海南環島高鐵、海口市郊列車周二12時起全線停運，目前計劃周三仍繼續全線停運。鐵路部門提醒，在車站、12306網站等各渠道購買了以上停運列車車票的旅客，可於已購車票乘車日期後30日內（含當日）辦理車票退票手續，均不收取退票手續費，相關聯程票可在車站窗口辦理退票，不收取退票手續費。