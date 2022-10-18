浙江二線城市拼「千萬人口」：寧波降低落戶門檻　溫州提出時間表

浙江省二線城市寧波、溫州力拼成為「千萬人口城市」，近日紛提出放寬落戶政策，而溫州更設立了達到人口目標的時間表。



寧波市政府官網近日發布《寧波市區戶口遷移實施細則》，並公布相關解讀。上述細則稱，該檔案制定目的是為了進一步放開寧波戶口遷移政策，吸納集聚人開口，按照十四五規劃和高標準市場體系建設要求，結合近幾年出台的落戶政策，進一步放寬市區落戶條件，試行以經常居住地登記戶口，並探索戶籍准入年限累計認同，對2018年出台的戶口遷移實施細則重新調整。

歸納來看，寧波這次降低了落戶門檻，其中最引人注目的是實行「70年產權房即可落戶」，取消原先繳納社保的要求。

寧波和溫州放寬落戶條件「吸人才」。（視覺中國）

在居住（就業）落戶方面，新政策作了三方面調整，即實行「70年產權房即可落戶」，取消原先繳納社保的要求；租賃落戶從城鎮地區同一街道（鎮）的成套住宅連續租住登記和社保繳納均滿2年放寬至均滿1年；奉化區試行以經常居住地、就業地登記戶口制度——在該區無合法穩定住所，但在同一街道（鎮）的成套住宅連續租住登記滿1年或在該區合法穩定就業並參加社保滿1年的即可落戶。

另外，寧波此番還在親屬投靠和人才落戶方面作出了調整。一是將B類人才專戶落戶條件從全日制本科擴大至全日制專科，並取消畢業15年的年限要求；從中級下調至初級職稱專業技術人員，從技師下調至高級工技能人才。二是取消人才分類目錄中在甬工作人員落戶的年齡要求。

根據寧波市政府官網公布的資料顯示，2021年末寧波全市常住人口為954.4萬人，城鎮人口占總人口的比重（即城鎮化率）為78.4%。截至2021年底，寧波全市擁有戶籍人口618.3萬人，其中市區311.2萬人。2021年全市遷入人口76844人，遷出人口24645人，人口淨遷入52199人，淨遷移率為8.5‰。

從人口數字方面來看，寧波目前位列浙江省內第三，僅次於省會杭州以及溫州。

浙江寧波舟山港年貨物吞吐量超10億噸。（視覺中國）

根據溫州市政府官網公布的資料，截至2021年末，溫州全市常住人口為964.5萬人，與2020年末常住人口958.7萬人相比，增加5.8萬人。在溫州全市常住人口中，城鎮人口為701.8萬人，農村人口為262.7萬人。城鎮人口占總人口的比重（即城鎮化率）為72.8%，與2020年相比，上升0.6個百分點。

對比寧波與溫州的常住人口數字，截至2021年末，寧波全市常住人口為954.4萬人，溫州全市常住人口為964.5萬人，兩市均已距離「千萬人口城市」僅一步之遙，且差距僅有10萬人上下。

就在寧波降低落戶門檻前不久，溫州市政府常務會議審議通過了《溫州市人口發展中長期規劃》，對一步之遙的「千萬人口城市」目標提出了具體的時間表。

溫州方面在規劃中提出，到2025年，該市常住人口力爭達到1000萬人，總和生育率回升至1.35，人均預期壽命達82歲，高技能人才總量達到40萬人，引入高校畢業生60萬人，勞動年齡人口平均受教育年限達到11.3年，城鎮化率達到75%等。到2030年，「千萬級常住人口城市」地位更加鞏固，中心城區首位度顯著提升。到2035年，「千萬級常住人口城市」優勢更加凸顯。

溫州在上述規劃當中也提到，將「健全人口管理服務體系」列入主要任務之一。包括最佳化「零門檻」落戶政策、完善流動人口管理服務、做好境外歸國人口管理服務。