俄烏局勢｜俄認赫爾松戰況緊張　澤連斯基：全國30%發電站遭炸毀

俄羅斯駐烏克蘭最高司令蘇羅維金（Sergei Surovikin）稱俄軍在南部城市赫爾松（Kherson）的軍事行動可謂緊張之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）10月18日表示，俄軍襲擊已摧毀全國30%發電站。



蘇羅維金18日接受俄羅斯國營新聞頻道24台採訪時表示：「這個進行『特別軍事行動』的地區，（局勢）可用緊張來形容」。

澤連斯基在Twitter表示：「自10月10日以來，烏克蘭30%發電站遭摧毀，導致全國大範圍停電。」

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

他還說，這波攻擊意味未來「已沒有與（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin）政權談判的空間」。

在烏克蘭首都基輔（Kyiv），DTEK能源公司指，基輔市左岸居民的供電和供水出現中斷。

俄外長：應減少與西方外交

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）18日表示，莫斯科可減少與西方國家的外交，且亞洲與非洲的第3世界國家需額外關注。

烏外長：擬與伊朗斷交

對於伊朗疑似為俄羅斯提供攻擊烏克蘭的無人機，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）敦促歐盟制裁伊朗除此之外，庫列巴18日表示，他正向澤連斯基提交一份正式切斷與德黑蘭外交關係的議案。

俄戰機墜毀增最少15死

俄羅斯蘇-34戰機撞向民居事件死亡人數上升至最少15人死亡，18人受傷。