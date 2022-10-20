二十大｜外交部：10年拿下台灣9邦交國，有力回擊佩洛西「竄台」

二十大第四場記者招待會於今日（17日 ）下午舉行，中央對外聯絡部副部長沈蓓莉，中國外交部黨委委員、副部長馬朝旭圍繞「習近平外交思想指引中國特色大國外交開拓前行」主題與記者交流。



會中馬朝旭提到，中國連續拿下台灣當局9個所謂「邦交國」；更加有力阻遏外部勢力干預香港事務；他強調，堅持走中國人權發展道路，絕不接受任何「教師爺」的頤指氣使，反對把人權問題政治化。



馬朝旭表示，新時代十年，以習近平同志為核心的黨中央領導中國特色大國外交，開拓進取，攻堅克難，取得了全方位開創性的歷史成就。

他提到，這十年國家主權安全發展利益得到有力的維護。面對外部遏制打壓和無理干涉，開展了針鋒相對、堅定有力的鬥爭，連續拿下台灣當局9個所謂「邦交國」；更加有力阻遏外部勢力干預香港事務；連續挫敗反華勢力利用各種問題對我國進行攻擊抹黑，維護國家利益和民族尊嚴。

馬朝旭指出，中國有力回擊佩洛西竄台等倒行逆施，堅決反對任何「台獨」行徑，堅決遏制外部勢力干涉，進一步鞏固一個中國的國際共識。堅定不移貫徹「一國兩制」方針，助力香港國安法生效實施，精準反制美西方無理制裁。

馬朝旭指出，中國挫敗一些勢力「以疆制華」的政治圖謀，穩步推進「南海行為準則」磋商，維護南海局勢總體穩定。

外交部副部長馬朝旭。(直播截圖)

馬朝旭強調，在聯合國有近百個國家表態支持中國的正義立場，反對以人權為藉口干涉中國內政，80多個國家表態反對將病毒溯源問題政治化，他指出，「我們反對各種單邊制裁、極限施壓，絕不接受任何零和博弈和叢林法則。」

馬朝旭提到，新時代10年中國建交國總數從172個增加到181個。同世界各國和地區組織建立夥伴關係的數量，從41對增加到113對。推動中俄建立新時代全面戰略協作夥伴關係，提出中美關係應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏三原則的正確方向，倡導中歐建構和平、增長、改革、文明四大夥伴關係，同廣大開發中國家的團結合作更加密切。

佩洛西訪台：圖為台灣「外交部」發布照片中，2022年8月2日，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）晚上約10時43分在台北松山機場落機，台灣「外交部」部長吳釗燮迎接，兩人在停機坪上交談。（AP）

馬朝旭指出，中國的國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。他表示，「我們以前所未有的廣度、深度、力度參與全球治理，成為維護多邊主義的中流砥柱，一場場主場外交精彩紛呈，一個個中國方案備受矚目，中國負責任大國形象更加深入人心。」

馬朝旭續指，中國從26個國家和地區簽署19個自貿協定，推動區域全面經濟夥伴關係協定生效實施，共建「一帶一路」，吸引了149個國家和32個國際組織積極參與中老鐵路、雅萬高鐵等一大批標誌性項目。