二十大｜習近平會否出席G20會議？外交部提元首外交：將適時公布

二十大第四場記者招待會於今日（17日 ）下午舉行，中央對外聯絡部副部長沈蓓莉，中國外交部黨委委員、副部長馬朝旭圍繞「習近平外交思想指引中國特色大國外交開拓前行」主題與記者交流。



9月初美國總統拜登（Joe Biden）曾表示，如果中國國家主席習近平出席11月舉行的二十國集團（G20）峰會，他肯定會與對方會面。針對習近平會不會出席二十國集團（G20）峰會，馬朝旭回應稱，中方領導人與會與否將適時公布。



拜登：若習近平出席G20峰會 將與對方會面

記者會上來自印尼的記者提問關於習近平主席是否將出席下月的G20峇里島峰會時，馬朝旭介紹，20國集團領導人第十七次峰會將於2022年11月15日至16日在印尼峇里島舉行。

馬朝旭表示，20國集團是國際經濟合作的主要論壇，中國作為20國集團的重要成員，始終積極參與國際經濟合作和全球經濟治理，與各方共同推動世界經濟強勁可持續平衡增長。馬朝旭指出，關於中方領導人與會的消息，將適時發佈。

馬朝旭續指，中國積極支持印尼作為G20主席國的工作，支持峇里島峰會確定的「共同復蘇，強勁復蘇」這樣一個主題，中國也期待峰會在加強抗擊疫情國際合作、促進世界經濟復蘇、維護全球糧食能源安全等方面發揮積極的建設性的作用。

外交部副部長馬朝旭。(直播截圖)

馬朝旭表示，黨的十八大以來，習近平總書記親自推進氣勢恢宏的元首外交，為中國特色大國外交舉旗定向。

他指出，十年來，習近平總書記42次出訪，足跡遍及5大洲69個國家和地區，在國內接待了100多位國家元首和政府首腦。在北京冬奧會期間，習近平總書記同各國領導人舉行了20多場雙邊活動。此前，習近平總書記開展中亞之行，48個小時之內密集出席31場活動。

2022年7月7日，在俄羅斯外交部新聞處發布的照片中，俄羅斯外長拉夫羅夫（左）與中國外長王毅在印尼峇里島舉行的G20外長會前的雙邊會晤中握手。（AP）

馬朝旭指出，中國的國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。他表示，「我們以前所未有的廣度、深度、力度參與全球治理，成為維護多邊主義的中流砥柱，一場場主場外交精彩紛呈，一個個中國方案備受矚目，中國負責任大國形象更加深入人心。」