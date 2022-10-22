「取暖神器」歐洲熱銷　義烏：不能因短時需求暴增盲目擴產

連接俄羅斯至德國的北溪天然氣管道泄漏後，歐洲冬季供暖問題備受矚目，據早前報道，為了能安然過冬，越來越多的歐洲人向中國製造尋求「解決方案」，包括電熱毯、電暖器等產自中國的取暖設備在歐洲爆火，出口亦呈現爆發式增長。對此，二十大代表，浙江省金華市委常委、義烏市委書記王健近日表示，不能因短時市場需求暴增盲目擴大產能，目光要放長遠。



有「世界超市」之稱的義烏被視為中國外貿的「晴雨表」，報道指，在義烏國際商貿城的小家電專區，暖手袋、電熱毯、電暖器等各種取暖設備都受到了歐洲客戶的歡迎，有經營戶介紹，以前暖手袋主要用於內銷，小部分出口到俄羅斯，未料今年大批歐洲客人前來詢價，「現在店裡上新速度還趕不上歐洲客人問貨的節奏」。

據中國海關數據顯示，1至8月，義烏市出口保暖用品，包括空調、熱泵、熱水器、電熱毯等共計1.9億元人民幣，按年增長41.6%；1至8月，浙江省出口電熱毯646.8萬條，按年增長32.1%；其中，對歐盟出口64.8萬條，增長114.6%。

王健認為目光要放長遠。（蓮都發布）

對於有關現象，王健表示，歐洲市場對產品質量要求較高，訂單暴增體現了近年義烏抓市場轉型和產業轉型有了新的提升，獲得了海外消費者認可。不過他提醒同時也要保持清醒，防止盲目增產造成產能過剩，「我們在對外貿易中要更多著眼和佈局戰略性新興產業，進一步推動產業結構優化升級」。

王健又透露，義烏正高效推動數字化貿易改革來破解外貿領域的突出問題。他舉例道，針對疫情造成的「外商進不來、貨物出不去、結匯較為困難」等新的痛點堵點，義烏集成打造了小商品數字自貿應用，實現貿易履約全鏈條線上服務，為中小微主體企業降本、增效、賦能。他解釋，外商在線上平台發出訂貨需求後，通過算法可精準匹配有供貨能力的商家，線上下單。此後的貨物報關、物流、結匯等過程都可通過線上平台高效推進。

今年是義烏市場建設40年，王健強調，義烏是吃改革飯成長起來，是走開放路發展起來的，從最初的「雞毛換糖」到如今「買賣全球」，義烏跨越式發展的每一步，都離不開改革和創新，未來也要繼續堅定不移走改革創新之路，推進高水平對外開放，並將圍繞加快建設「世界小商品之都」的目標任務，聚力建設數據樞紐、貿易樞紐、物流樞紐、產業樞紐、文化樞紐等「五大樞紐」，高水平打造內陸開放樣板，為中國外貿高質量發展、全球供應鏈產業鏈穩定貢獻義烏力量。