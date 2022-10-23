二十大｜胡錦濤被攙扶離場引外媒揣測　新華社：身體不適才離開

中國共產黨第二十次全國代表大會，昨日（22日）上午在北京人民大會堂閉幕，79歲的中共前總書記胡錦濤中途離場，並在兩名工作人員攙扶下離開。

相關影片在網上廣傳，引發外媒諸多揣測。《新華社》昨在Twitter上發文稱，胡錦濤是身體不適才離開，後移到會場旁邊的房間休息。



據此前報道，胡錦濤出席二十大閉幕式，但中途離開會場。相關影片顯示，胡錦濤離開前曾與工作人員談話，坐在其左側的栗戰書一度向他表達關切。

胡錦濤之後在兩名工作人員的攙扶下離開，並在離場時向習近平打招呼，也輕拍了李克強的左肩。直至大會結束，胡錦濤都沒有再現身。

胡錦濤離場一幕成為全場焦點，引發外媒諸多揣測，有關胡錦濤身體狀況亦在網上引起熱議。

《新華社》昨晚在Twitter發文稱，新華社記者劉家文獲悉，胡錦濤最近一直在抽空養病，但仍堅持出席二十大閉幕會。胡錦濤因在會議期間感到身體不適，工作人員於是陪他到會場旁邊的房間休息，目前身體狀況已好轉。