二十大｜胡錦濤被攙扶離場引外媒揣測 新華社：身體不適才離開
撰文：林芷瑩
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中國共產黨第二十次全國代表大會，昨日（22日）上午在北京人民大會堂閉幕，79歲的中共前總書記胡錦濤中途離場，並在兩名工作人員攙扶下離開。
相關影片在網上廣傳，引發外媒諸多揣測。《新華社》昨在Twitter上發文稱，胡錦濤是身體不適才離開，後移到會場旁邊的房間休息。
據此前報道，胡錦濤出席二十大閉幕式，但中途離開會場。相關影片顯示，胡錦濤離開前曾與工作人員談話，坐在其左側的栗戰書一度向他表達關切。
胡錦濤之後在兩名工作人員的攙扶下離開，並在離場時向習近平打招呼，也輕拍了李克強的左肩。直至大會結束，胡錦濤都沒有再現身。
胡錦濤離場一幕成為全場焦點，引發外媒諸多揣測，有關胡錦濤身體狀況亦在網上引起熱議。
《新華社》昨晚在Twitter發文稱，新華社記者劉家文獲悉，胡錦濤最近一直在抽空養病，但仍堅持出席二十大閉幕會。胡錦濤因在會議期間感到身體不適，工作人員於是陪他到會場旁邊的房間休息，目前身體狀況已好轉。
When he was not feeling well during the session, his staff, for his health, accompanied him to a room next to the meeting venue for a rest. Now, he is much better.— China Xinhua News (@XHNews) October 22, 2022