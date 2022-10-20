內地秋冬露營熱持續升溫　十一長假訂單增長逾10倍　多地加強管理

秋冬來臨，天氣愈來愈冷，但民眾對露營的熱度並未「降溫」。據內地旅遊平台數據顯示，十一長假期間，露營旅遊訂單同比增長超過10倍。但在外「安營扎寨」，環境生態等問題也同樣值得關注，內地相關部門亦出台規範加強管理。



中新網18日報道，「露營＋微旅行」的假日模式正在開啟，秋冬兩季的露營消費單價更高且呈現快速增長。在旅遊類電商平台上，今年冬季露營的搜索量同比增長176%。社交平台上，冬季露營話題點擊量達近9000萬。

內地攜程旅行近日推出多個秋冬露營活動。（攜程旅行）

面對大量遊客加入露營大軍，環境生態問題令不少人產生擔憂，且適合露營的空曠山野並不多，若參與者經驗不足或者沒有環保意識，可能造成能夠露營的地方越來越少。

旅遊團領隊陳鵬在接受中新網採訪時稱，90%的遊客是第一次參加露營活動，很多人會忽略垃圾問題。遊客並非沒有環保意識，而是不夠了解戶外減少污染的方式。譬如野外的垃圾要第一時間放進垃圾袋並扎好，避免被風吹走。殘羹剩飯可用密封袋裝好，而不是倒進河流中。清洗廚具時用濕巾，避免洗潔精污染河流土地。

露營的同時亦少不了戶外燒烤，但秋冬時節，天氣乾燥，若用火不當，容易引發火災，釀成大禍。專家提醒，應選擇正規營地，遠離森林防火區，選擇相對平坦的安全地帶。使用明火時不要在風口點火，要在場地周邊清理出至少10平方米的安全區域。

中新網報道，內地多地文旅部門已開始針對露營景區採取相關措施加強規範管理。

北京延慶發佈《延慶區景區帳篷露營管理指引（試行）》，其中嚴禁使用明火，嚴禁在帳篷內使用液化石油氣等任何可以產生明火的器具。

南京文化和旅遊局聯合當地公安部門、綠化園林部門、消防救援部門，共同發佈了《關於推進我市（南京）》帳篷露營地健康發展的意見（試行）》，規範引導露營業態發展。對露營防疫、區域、住宿、設施、遊玩等規範要求，對於用火、放風箏、垂釣、游泳、放煙花、騎行等活動亦提出了明確規範。