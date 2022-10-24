疫情｜內地9月城鎮調查失業率為5.5%　青年失業率為17.9%

國家統計局周一（24日）發布前三季度的經濟數據。當局表示，9月份多地疫情散發多發對就業產生一定影響，失業率有所上升。9月份城鎮調查失業率為5.5%，比8月份上升0.2個百分點。其中，25—59歲勞動力失業率為4.7%，上升0.4個百分點。



當局表示，8、9月份，16—24歲青年人失業率連續2個月下降，9月份為17.9%，比7月份高位下降2個百分點。（中新社）

當局稱，外來農業戶籍人員就業穩定性相對較低，受疫情影響更為明顯。9月份外來農業戶籍人員失業率達到5.5%，比8月份上升0.5個百分點。

當局又表示，8、9月份，16—24歲青年人失業率連續2個月下降，9月份為17.9%，比7月份高位下降2個百分點。

當局表示，總體來看，三季度就業形勢好於一季度和二季度。在高效統籌疫情防控和經濟社會發展，以及各項穩增長穩就業政策加力落實下，三季度就業形勢有所好轉，重點群體就業得到有力保障，就業形勢總體穩定。

當局稱，下階段情況看，就業保持穩定有較好的基礎和條件。一是工業、服務業生產企穩回升，經濟持續恢復為就業形勢穩定提供了有力保障。二是各項穩就業政策持續加力，針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶和製造業困難大戶，全面實施「降、緩、返、補」系列助企紓困政策，有力促進了就業穩定。三是隨著創新驅動發展戰略深入實施，新產業新動能繼續增長，新崗位新職業不斷湧現。