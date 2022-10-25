疫情｜內地增1080宗本土感染　南方航空：有序恢復港澳台地區航線

國家衛健委公布，內地昨日（24日）新增1080宗本土感染，逾八成個案為無症狀感染。

南方航空宣布，南航國際及港澳台地區航線將有序恢復，截至本月20日，南航已復航多條熱門航線，包括武漢至伊斯坦布爾/香港、瀋陽至首爾/香港等13條航線。



內地新增246宗確診病例，其中205宗為本土個案，包括山西70宗，廣東33宗，內蒙古21宗，北京18宗，陝西17宗，湖南11宗，新疆9宗，河南6宗，四川4宗，天津、浙江各3宗，安徽、雲南各2宗，江蘇、福建、山東、重慶、貴州、西藏各1宗；其餘41宗為境外輸入病例。

同日，新增1021宗無症狀感染者，本土佔875宗，分別來自新疆、內蒙古、湖南、山西、陝西、廣東等26個省市自治區；其餘146宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例3654宗，累計報告確診病例257829宗，5226人病亡。

南方航空有序恢復南航國際及港澳台地區航線。（微博＠中國南方航空）

南方航空：有序恢復港澳台地區航線

南方航空昨日宣布，將於12月1日起恢復廣州至紐約客運航線，每周有一班往返航班。廣州至紐約航線是繼廣州至洛杉磯航線和廣州至多倫多航線後，南航在北美運營的第3條航線。廣州至紐約航線的復航，將為留學生、商務人士等出行美國提供便利。

近期，南航國際及港澳台地區航線有序恢復，截至10月20日，南航已復航多條熱門航線，包括武漢至伊斯坦布爾/香港、烏魯木齊至阿拉木圖/比什凱克/杜尚別/塔什幹、深圳至莫斯科/迪拜、廣州至迪拜/倫敦/法蘭克福、瀋陽至首爾/香港等13條航線。

本月起，東方航空、南方航空、海南航空等先後發布新季度航班計劃，宣布恢復多條國際航線來往亞歐美等地。

10月30日起，東航將開始執行冬春季航班計劃，將在青島始發客運航班通達北京、上海、西安、昆明、廣州、深圳、武漢、成都、杭州、南京等41個國內城市，通達韓國首爾，日本東京、大阪，迪拜等4個國際城市。