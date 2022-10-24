疫情｜內地昨增924宗本土個案　江蘇多地排查曾到河南一服務站者

據國家衛健委通報，內地周日（23日）新增924宗本土個案，包括173宗確診及751宗無症狀感染。此外，境外輸入個案152宗，包括48宗確診及104宗無症狀感染，無症狀感染者超8成。

此外，江蘇南京、無錫、淮安等多地發布通報，要求曾到訪河南省信陽市商城服務區（位於商城縣）的人士立即報備，並做好居家隔離等措施。



本土確診個案方面，涉及20省份，包括山西36宗，內蒙古32宗，廣東23宗，陝西22宗，新疆10宗，北京、河南8宗，湖南7宗，安徽6宗，天津、江蘇、重慶、雲南各3宗，浙江、山東各2宗，上海、湖北、廣西、貴州、西藏各1宗。

本土無症狀感染方面包括新疆125宗、廣東70宗、湖南69宗、內蒙古66宗、陝西59宗、天津38宗、山東35宗、山西31宗、雲南31宗、四川30宗、湖北28宗、福建23宗、青海20宗、安徽17宗、江蘇16宗、河南16宗、黑龍江15宗、上海11宗、廣西9宗、甘肅8宗、浙江7宗、重慶6宗、河北5宗、寧夏5宗、西藏4宗，北京、遼寧、吉林各2宗，貴州1宗。

在江蘇省，南京、常州、無錫、淮安和宜興5市分別發出通告，指該省部分陽性個案均曾於10月20日在河南信陽商城服務區停留。通告要求曾到訪、經停該服務區的人士立即向所在工作單位、社區或酒店報備，並做好核酸檢測、居家隔離和健康監測等措施。

無錫市還提到，各街道、社區、企事業單位等，也要加大對涉疫地區來返人員排查力度，特別排查是否到過該服務區。