汝州女中學生傳在隔離點高燒抽搐卻乏人問津　疑延誤送院後身亡

河南汝州市因應新冠疫情而「靜態管理」逾20天，近日，網傳一名年約16歲的女中學生在當局設置的隔離點高燒並身體抽搐，可卻無人問津，未被第一時間送院，最終人要不行了的時候才被送院，惟仍不幸死亡。家屬質疑，孩子是因耽誤治療而喪命。官方目前未有回應，《香港01》記者多次致電汝州防疫指揮部兩個熱線，但電話均未接通。



網傳影片顯示，一名女孩在疑似隔離點內的床上躺著並不斷劇烈抽搐，可防疫人員並未理會，疑似家屬則在一旁為她敷水袋降溫。周二（18日），大量網傳消息指女孩已經去世。

一名自稱孩子姑姑的女子在網上發布影片稱，孩子早前和家中一名老人同被隔離，周日（16日）下午，她在隔離點出現發燒症狀，雖然吃藥後稍有改善，惟翌日上午再次高燒，病情更在下午約2時惡化。

姑姑表示，正如片中所見，孩子蓋著被子都有著肉眼可見的全身抽搐，抖動，說胡話等情況。另外，孩子父親表示，女兒彼時已沒有意識，但家屬向隔離點負責人反映後仍沒人管，隔離點只有護士沒有醫生。

自稱孩子姑姑的女子在網上發布影片求助。（影片截圖）

據稱最後在多方反映下，女孩才於周一（17日）晚上7時多被送到汝州市第四醫院搶救，那時女孩已經「不行了」。周二凌晨3時半，家屬獲告知孩子離世，原因是高燒引發的肺水腫和腦炎。

家屬質疑，孩子是因耽誤治療失去生命。孩子姑姑進一步稱，他們一家6口目前都在隔離當中，現在請求輿論支持，希望知道孩子到底是什麼原因導致成這樣。