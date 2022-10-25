發改委公布15條支持外資措施　國際商務人員入境內地有望放寬

國家發改委等部門周二（25日）發布《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》（以下簡稱《政策措施》），當中推出15條支持外資的措施，包括便利國際商務人員往來。



《政策措施》第七條指出，在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。各地方要用好用足中外人員往來「快捷通道」，結合當地實際，進一步明確標準和流程，為外籍人員來華提供便利。

《政策措施》還包括，深入實施外資准入負面清單、高標準落實外資准入後國民待遇、推動外資項目簽約落地、強化土地要素保障、開展國際產業投資合作系列活動、提升國際投資公共服務平台效能、加強貨運物流保通保暢、強化外商投資企業金融支持、鼓勵外商投資企業利潤再投資、支持製造業外商投資企業進出口、優化外商投資結構、支持外商投資創新發展、加快外商投資綠色低碳升級、引導製造業外商投資企業國內梯度轉移。

內地目前仍嚴格執行「7+3」入境隔離政策，商務交流、經濟發展受到一定程度的限制，有分析認為，今次推出的《政策措施》有望放寬對商務旅客進出內地的隔離政策。