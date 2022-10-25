遼寧發布全國首個咽拭子採集規範標準：緩緩深入，不可用力過猛

據《瀋陽晚報》報道，遼寧省近日發布全國首個新冠病毒咽拭子採集規範地方標準，並將於今年10月30日正式實施。



由遼寧省檢驗檢測認證中心標準化研究院牽頭制定的《新型冠狀病毒咽拭子採集技術管理規範》（以下簡稱《規範》），從人員、採集場所、採集用品、防護措施、採集流程、信息錄入、採樣、樣本處置及醫療廢物處理等方面，進一步規範新型冠狀病毒咽拭子採集工作。

《規範》對採樣方法做出詳細規定，要求鼻咽拭子採樣時，採樣人員取出採集拭子，打開採集管。採樣人員一手輕扶受檢者的頭部，一手執拭子貼鼻孔進入，沿下鼻道的底部向後緩緩深入，不可用力過猛。待拭子頂端到達鼻咽腔後壁時，輕輕旋轉一周（如遇反射性咳嗽，應停留片刻），然後緩緩取出拭子。

遼寧省近日發布全國首個新冠病毒咽拭子採集規範地方標準，並將於今年10月30日正式實施。（新華社）

口咽拭子採樣時，採樣人員取出採集拭子，打開採集管。受檢者頭部微仰，嘴張大，保持「啊」的口型，但不要發出聲音，露出兩側扁桃體。採樣人員將拭子越過舌根，在受檢者兩側扁桃體稍微用力來回擦拭至少3次後，再在咽後壁上下擦拭至少3次。

報道指，該標準的發布實施將為新冠病毒咽拭子採集工作提供科學、實用、統一的技術指導，有效保證採樣質量，提高檢測效率，滿足疫情防控常態化需求。有助於阻斷可能的疫情傳播，對於指導新冠病毒咽拭子採集工作和應對新冠病毒疫情具有重要意義。