疫情｜上海明啟用吸入式新冠疫苗　合資格者可免費接種加強免疫

今日（25日），上海市啟動吸入用重組新冠疫苗（5型腺病毒載體）加強免疫預約登記，明天（26日）起啟動加強免疫。

到底什麼是吸入用重組新冠疫苗？疫苗的有效性、持久性、安全性又如何？



國內外研究證明，新冠疫苗加強免疫接種可以增強保護效力、延長保護周期。截至目前，上海市已有超過2300萬市民完成新冠疫苗全程接種，其中超過1200萬市民完成加強免疫接種。

已全程接種科興滅活疫苗及康希諾重組新冠病毒疫苗滿6個月的18歲及以上人士，均可選擇使用吸入用重組新冠疫苗（5型腺病毒載體）作為一次加強劑接種。本次加強免疫免費接種。

吸入式新冠疫苗。（康希諾官網）

什麼是吸入式新冠疫苗？

吸入用重組新冠疫苗是利用霧化器將疫苗霧化成微小的顆粒，通過吸入的方式經口腔呼吸到達肺組織，激發黏膜、體液、細胞三重免疫。

吸入用重組新冠疫苗每次劑量為0.1mL，暫不用於基礎免疫接種。臨床研究結果顯示，18歲及以上人士採用吸入用重組新冠疫苗與滅活疫苗序貫加強免疫，可以顯着增強免疫應答。

接種吸入用重組新冠疫苗後，常見的全身不良反應包括疲勞、頭痛、發燒、口乾和咽喉腫等症狀，一般無需特殊處理，可自行恢復。

吸入式新冠疫苗，利用霧化器將疫苗霧化成微小的顆粒，通過吸入的方式經口腔呼吸到達肺組織，激發黏膜、體液、細胞三重免疫。（微博＠銷售視頻）

疫苗的免疫持久性、安全性如何？

免疫持久性研究顯示，使用吸入用重組新冠疫苗異源接種6個月後，依舊保持高水平中和抗體。

一項在上萬人中開展的安全性研究結果顯示，吸入用重組新冠疫苗在18歲以上人群中使用安全性良好，未發現嚴重不良反應。

接種吸入式新冠疫苗前要簽署同意書。（微博＠sqmlds）

吸入用重組新冠疫苗的接種禁忌？

對疫苗的活性成分、任何一種非活性成分、生產工藝中使用的物質過敏者，或以前接種同類疫苗時出現過敏者；既往發生過疫苗嚴重過敏反應者，如急性過敏反應、呼吸困難等；患有未控制的癲癇和其他進行性神經系統疾病者，有格林巴利綜合症病史者；正在發燒，或患急性疾病，或慢性疾病的急性發作期，或未控制的嚴重慢性病患者；妊娠期婦女，均不可接種疫苗。

值得一提的是，長期病患者在健康狀況穩定下，可接種吸入用重組新冠疫苗。但有驚厥、癲癇、腦病或精神疾病史或家族史者；有哮喘病史、慢性阻塞性肺疾病史及肺纖維化等基礎性疾病或肺功能異常者；免疫功能受損（例如惡性腫瘤、腎病綜合徵、其它免疫缺陷病）患者慎用。