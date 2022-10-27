世界盃開幕在即　浙江義烏上半年出口周邊產品逾130億

2022年卡塔爾世界盃開幕在即，素有「世界超市」之稱的浙江義烏，於近日陸續完成相關商品的出口交付。據義烏海關數據顯示，今年上半年，義烏出口體育用品38.2億元人民幣，出口玩具96.6億元人民幣。



浙江義烏近日陸續完成世界盃相關商品的出口交付。（上觀新聞）

第22屆足球世界盃將於2022年11月20日至12月18日在卡塔爾舉行，作為全球最大的小商品進出口集散地和外商重要採購基地，浙江義烏的商戶早在今年4、5月份就已接到相關訂單，為世界盃生產周邊產品，世界盃使用足球、各國代表隊球衣、助威喇叭、獎杯獎牌等無一不被義烏納入生產名單。

據義烏體育用品協會估算，在所有世界盃周邊產品市場份額中，義烏製造幾乎佔到70%。另據「天眼查」數據顯示，義烏目前有體育用品相關企業15.2萬多間，其中今年1-9月新增註冊企業4.7萬間。

據義烏體育用品協會估算，在所有世界盃周邊產品市場份額中，義烏製造幾乎佔到70%。（視覺中國）

至於為何獎牌、獎杯、球衣等製作簡單的物品，義烏卻能脫穎而出吸引眾多國外商家？據了解，正因為義烏早已形成以「一盤貨」為中心構成完整集群的產業鏈模式，一個訂單能快速地分配。

事實上，自2014年「一帶一路」建設陸路支點的中歐班列開通以來，義烏的出口貿易數就高速增長。截止目前，世界上有212個國家和地區與義烏有經貿往來，每年在義烏直接或間接的訂貨交易額約300億美元，市場外向度已達60%以上。

自2014年「一帶一路」建設陸路支點的中歐班列開通以來，義烏的出口貿易數就高速增長。（視覺中國）

目前，義烏商戶已著手準備萬聖節、聖誕節，但有經驗十足且有穩定客源的商戶表示，世界盃為義烏帶來的「周邊熱」將一直持續到比賽期間，新一輪的熱潮現時正在形成。